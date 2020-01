BINNENKIJKEN. Wordt deze villa van 25 miljoen het nieuwe optrekje van Harry en Meghan in Canada? MVO

18 januari 2020

12u29 0 Royalty De Britse pers meent het nieuwe optrekje van Harry en Meghan in Canada te hebben gevonden. Het gaat om een prachtige villa in West-Vancouver, omringd door water en met zicht op de stad.

Het pand telt zes slaapkamers en vijf badkamers. In totaal zijn er vier verdiepingen, met panoramische ramen die zich rondom elke kamer wikkelen. De privacy van de bewoners wordt gegarandeerd door automatische poorten bij de oprit, die aansluiten op een omheining die het volledige terrein afsluit voor pottenkijkers. Daarnaast zijn er nog hoge heggen in de tuin, waardoor binnenkijken onmogelijk is vanaf de straat.

“Meghan en Harry hebben interesse getoond in dit huis", aldus de makelaar van dienst. “Het zou perfect zijn voor een jong gezin. Een perfecte plaats om baby Archie te laten opgroeien.” In de grote tuin, die aansluit op de zee, heeft Archie alvast plaats genoeg om te spelen. “Hier in de buurt wonen vooral erg rijke mensen, en de sfeer is daarom heel rustig. Ze kijken niet vreemd op van een paar celebs. De royals zouden hier erg op hun gemak zijn.” Kitsilano, de buurt waarin het huis ligt, is één van de meest begeerde woonplaatsen in Vancouver. Het strand in de buurt is een echte hotspot, en organiseert bijvoorbeeld strandyoga in de zomer.

De villa heeft dan uiteraard ook een pittig prijskaartje. Voor 25 miljoen euro kunnen Harry en Meghan zich er settelen. “Ze zouden met open armen ontvangen worden door de locals", gaat de makelaar verder. “Iedereen respecteert hier het feit dat hun buren met rust gelaten willen worden.”

Deze moderne woonst ligt qua stijl wel heel ver van het klassieke Frogmore Cottage in Westminster af. Hoewel Harry en Meghan hun huis in de UK pas nog lieten renoveren met 2,8 miljoen aan belastinggeld, besloten ze toch om het geluk elders te gaan zoeken.