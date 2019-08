BINNENKIJKEN. Voormalige woonst Meghan Markle in LA te koop voor 1,6 miljoen euro Redactie

06 augustus 2019

10u57

Bron: AD 2 Royalty Wie op zoek is naar een 'koninklijk' optrekje in Los Angeles, kan nu het oude huis van Meghan, de hertogin van Sussex en vrouw van prins Harry, kopen. Dat meldt TMZ.

Het huis waar Meghan woonde voordat prins Harry in haar leven kwam staat te koop voor 1,6 miljoen euro. Voordat ze hertogin werd, leidde Markle al een flink luxe leven. De villa telt vier slaapkamers, drie badkamers, een grote woonkeuken, een open haard in de ruime woonkamer en heeft een gezellige achtertuin. Het huis is gelegen in de wijk Hancock Park.

Meghan woonde hier met haar ex-man Trevor Engelson van 2011 tot 2013. Volgens Vanity Fair huurde het stel het huis toen de actrice net was begonnen aan haar rol in de serie Suits. Na hun scheiding verhuisde de toenmalige actrice naar Toronto in Canada, waar de opnames van Suits plaatsvonden.

Ten tijde van haar verblijf in Toronto ontmoette ze via een gezamenlijke vriendin prins Harry, met wie ze in in mei 2018 trouwde. Het paar verwelkomde afgelopen mei hun zoontje Archie. Markle's moeder woont nog altijd in Californië. Volgens een bron zouden de hertogin en haar man Harry de aankoop van een tweede huis in de Amerikaanse staat overwegen.