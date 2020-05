BINNENKIJKEN. Koning Willem-Alexander koos voor weelderig interieur in Huis ten Bosch Redactie

22 mei 2020

13u02

Bron: AD 0 Royalty Koning Willem-Alexander heeft geen rekening van de overheid gekregen voor de inrichting van zijn privévertrekken in Paleis Huis ten Bosch. Wel mocht hij meebeslissen over het interieur. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vroeg NRC Handelsblad het ministerie hoeveel de overheid bijdroeg aan de inrichting van het woongedeelte van het paleis. Tot 2008 werden interieurkosten expliciet genoemd als onderdeel van deze vergoeding. Inmiddels geldt dit bedrag als een ongespecificeerde 'lumpsum' voor allerhande koninklijke uitgaven.

Het ministerie weigerde om twee redenen het Wob-verzoek te honoreren. Ten eerste om de "persoonlijke levenssfeer" van de koning te beschermen en ten tweede omdat nooit apart is bijgehouden wat de privévertrekken van de koning hebben gekost. De renovatie en inrichting van Huis ten Bosch, schrijft het ministerie, waren "één project" waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende ruimtes in het paleis. De overheid nam alle kosten voor haar rekening, in totaal 63,1 miljoen euro.

Het ministerie zegt volgens NRC verder dat de koning voor de inrichting van zijn ambtswoning “enige keuzevrijheid” had. “Te denken valt aan de keuze voor stoffering, verlichting, betegeling en bijvoorbeeld sanitair.” Begin juli 2019 kreeg een aantal journalisten een rondleiding door het niet publiek toegankelijke paleis. Tal van bekende Nederlandse ontwerpers bleken ingehuurd voor de inrichting, aldus de krant.

OZB-aanslag

De gemeente Den Haag doet goede zaken dankzij de verhuizing van koning Willem-Alexander en zijn gezin naar paleis Huis ten Bosch. Het bedrag op de aanslag voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (ozb) is in vijf jaar tijd verdrievoudigd. Dit jaar heft de gemeente 24.000 euro ozb op het paleis. Dat was vijf jaar geleden nog maar 8000 euro, bleek begin dit jaar uit onderzoek van AD Haagsche Courant.