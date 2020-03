BINNENKIJKEN. In deze luxevilla in Malibu willen Harry en Meghan gaan wonen MVO

30 maart 2020

18u18 12 Royalty Harry (35) en Meghan (38) zijn nog maar pas verhuisd naar Canada, of ze laten hun oog al vallen op een optrekje in de VS. De toekomstige ex-royals willen dan toch verhuizen naar het thuisland van Meghan. Meer bepaald naar Malibu, en dan wel naar deze luxevilla, zo menen insiders.

“Meghan en Harry hopen deze zomer naar Los Angeles te kunnen gaan”, zo zei een insider enkele maanden geleden nog. “Ze hebben al een villa uitgekozen. En ze interviewen ook mogelijke security-teams.” Blijkt dus dat het koppel niet gewoon op zoek was naar een optrekje voor de zomer, maar naar een permanente stek.

Het is op zich niet verwonderlijk dat Meghan er iets voor voelt om naar de States te gaan, gezien ze van daar afkomstig is. Meghans familie woont nog in de VS. Zo kan ze dichter bij haar moeder, Dora Ragland, zijn. Er wordt immers al langer gefluisterd dat het koppel meer zocht in Californië dan alleen een vakantie. “Dat zeiden ze over Canada ook”, klinkt het op Twitter.

Meghan had één belangrijke voorwaarde waaraan het huis moet voldoen: ze moeten er meetings kunnen houden. Daarnaast moet het ook meer dan geschikt zijn om familie en vrienden te entertainen. Aan die voorwaarden voldoet het optrekje in Malibu zeker. Het huis telt acht slaapkamers, tien badkamers, een buitenzwembad met BBQ, een cinema, een dansstudio en nog veel meer.

Ze moeten er wel iets voor overhebben, want het kost maar liefst 14.100 euro per nacht om het pand te huren. Het is dus waarschijnlijk dat ze binnenkort op zoek gaan naar een andere woning die ze kunnen kopen.