BINNENKIJKEN. Huis Ten Bosch, de nieuwe thuis van de Nederlandse koning Willem-Alexander en zijn gezin Redactie

21 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Afgelopen week kreeg de pers een unieke inkijk in Huis ten Bosch, het paleis in Den Haag waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters sinds januari wonen. De verbouwing van de oude woonst van koningin Beatrix duurde vijf jaar en kostte liefst 63 miljoen euro.

Toen zij er nog woonde, was koningin Beatrix er niet echt voor te porren, maar zodra ze in 2014 Huis ten Bosch had verlaten, werd er meteen werk gemaakt van grote renovatiewerken aan het woonpaleis. Binnen de kortste keren – en tot grote ergernis van de belastingbetaler – rezen de kosten, aanvankelijk begroot op 35 miljoen euro, de pan uit. Het gebouw verkeerde immers in veel slechtere staat dan gedacht. Het dak en de koepel waren aan vervanging toe, houtrot moest bestreden worden en asbest verwijderd. Bovendien werd op geen euro gekeken om alle kamers en zalen een make-over te geven en ze aan te passen aan de hedendaagse smaak en noden. De milieubewuste Willem-Alexander droomde van zonnepanelen, maar op een rijksmonument mogen die enkel op platte daken, en zo heeft het paleis er geen. Door zijn woonverblijf aan te sluiten aan het Haagse warmtenet kon het paleis wel afgekoppeld worden van het aardgasnet en kan de koning het toch nog een ­duurzame uitstraling geven.

Geen Rembrandt, wel Jordaens

De geschiedenis van Huis ten Bosch begint al in 1645. Op initiatief van gravin Amalia van Solms werd er toen gestart met de bouw van een zomerresidentie voor haar en haar man, prins Frederik Hendrik van Oranje. Toen die twee jaar later overleed, nog voor het paleis was voltooid, liet Amalia de grote Oranjezaal inrichten als eerbetoon aan haar man. Beroemde meesters uit de Gouden Eeuw, onder wie Antwerpenaar Jacob Jordaens, beschilderden de enorme koepel, al bedankte Rembrandt wel voor de eer. In de 18de eeuw werd het paleis met een tweede verdieping en zijvleugels uitgebreid tot zijn huidige omvang.

Het DNA-patroon van de koning

De blikvangers vandaag zijn het Blauwe en het Groene Salon. Het Blauwe, genoemd naar de blauwe wanden en gordijnen van weleer, onderging een grote metamorfose. Op drie wanden werden door ontwerpersduo Scheltens & Abbenes geweven collages aangebracht, met daarop voorwerpen die als in een prentenboek verwijzen naar het leven van de huidige koning en koningin. Je ziet er onder meer Máxima’s blauwe inhuldigingsjurk, Willem-Alexanders hermelijnen koningsmantel, de lievelingsbloemen van de koningin, de stropdas die prins Claus ooit demonstratief op de grond gooide, een Argentijnse vogel en een kaars die verwijst naar wijlen prins Friso. Het Groene Salon is dan weer omgedoopt tot DNA Salon. Kunstenaar Jacob van der Beugel bekleedde de wanden met 60.000 kleine, handgemaakte baksteentjes, die fragmenten van het DNA-patroon van de koning, de koningin en kroonprinses Amalia voorstellen.