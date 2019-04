BINNENKIJKEN. Hier brachten Meghan Markle en prins Harry hun ‘babymoon’ door KDL

10 april 2019

12u10 0 Royalty Meghan Markle (37) is hoogzwanger van haar eerste kindje met de Britse prins Harry (34). Hij vond het dan ook niet meer dan normaal om zijn vrouw te trakteren op een heuse ‘babymoon’.

Wanneer Meghan exact moet bevallen van haar eerste kindje, is niet geweten, maar erg lang zal het alvast niet meer duren. De hertogin van Sussex doet het de laatste weken opvallend kalmer aan en dat zorgde ervoor dat prins Harry ook even tijd vrij maakte in zijn agenda. De geliefde Britse prins verraste zijn vrouw met een drie dagen durend verblijf in The Long Room, een kamer in het luxueuze Heckfield Place Hotel in het Engelse Hampshire, op zo'n 55 kilometer van hun nieuwe stekje Frogmore Cottage in Windsor. Niet te ver van huis dus, voor het geval de bevalling zich plots toch zou aankondigen.

Hoewel het gebaar van Harry erg lief is, komt er ook best wat kritiek op. Zo was de kostprijs van de drie dagen durende ‘babymoon’ (een soort huwelijksreis vooraleer de baby geboren wordt, nvdr.) best hoog, zo’n 38.000 euro. Het is niet de eerste keer dat de Britten zich uitlaten over de kosten die Harry en Meghan maken. Zo kreeg Meghan bijvoorbeeld ook al kritiek op haar peperdure babyshower die plaatsvond in New York.