Binnenkijken. Harry en Meghan kopen voormalig huis Mel Gibson in Malibu

12 april 2020

20u30

Bron: The Sun/ANP 0 Royalty Het ziet ernaar uit dat Harry (35) en Meghan (38) dan toch hun droomwoning gevonden hebben. Volgens The Sun kocht het koppel een huis in Malibu voor omgerekend 14 miljoen euro. De villa aan zee was eigendom van Mel Gibson (64).

Het nieuws dat Harry en Meghan eindelijk een woning gevonden hadden, lekte uit nadat vastgoedmakelaar Andrea Pilot op Instagram postte: “Groot nieuws! Harry en Meghan kopen het huis van Mel Gibson.” The Sun nam contact met de makelaar op, maar die verwijderde daarop het bericht. “Ik heb het huis niet verkocht”, vertelt ze. “Ik weet niet wie dat deed. Het was gewoon een bericht over Meghan en Harry.”

Een bron laat echter weten dat het huis van Gibson wel degelijk verkocht is. Op de vraag of Harry en Meghan de nieuwe eigenaars zijn, volgt het antwoord: “Er is een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. Maar jullie zijn heel erg warm.”

De verhuizing van Canada naar Californië stond al een tijdje op de agenda. “Canada was een prima tussenoplossing maar dat was niet de plek waar ze wilden blijven. In Los Angeles hebben ze een breder netwerk, zowel privé als zakelijk. Daarbij is Meghan er opgegroeid en wilde ze graag naar huis,” zei een ingewijde eerder over de voorgenomen verhuizing.

Als het klopt dat Harry en Meghan het huis van Gibson gekocht hebben, dan hebben ze geluk. “Het is er prachtig”, verklapt de bron. “Dus misschien wierpen ze er een blik op en wilden ze het daarna hebben. Het is erg afgelegen. Er staat niets gelijkaardigs te koop momenteel.” Het huis met zeezicht heeft twee zwembaden en een fitnessruimte en werd 18 maanden geleden volledig gerenoveerd.

De lichte en ruime eetkamer. De gebruikte materialen zorgen voor een aparte sfeer.

Ook de keuken is erg licht, met prachtige vergezichten op de omliggende natuur.

De ruime slaapkamer kijkt uit op de zee.

De parketvloer combineert mooi met de stenen wanden.

De ramen kunnen helemaal open, zodat de bewoners van het mooie weer kunnen genieten.

Het ligbad op pootjes nodigt uit om lekker lang te baden.

Grote ramen en opvallende balken geven de woonkamer een aparte uitstraling.

Een zicht op de tuin, met een van de zwembaden.

