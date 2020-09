Bezoek van prins Andrew aan Ierse golfclub kostte 16.000 euro: zoveel spendeerden de Britse royals in 2019 aan buitenlandse trips BDB

26 september 2020

11u24

Bron: ANP/Daily Mail 1 Royalty Het Britse koningshuis spendeerde vorig jaar 5,3 miljoen pond (5,8 miljoen euro) aan buitenlandse reizen, een stijging van 15 procent in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit de verantwoording van de koninklijke familie over hun uitgaven. De trip van prins Harry (36) en Meghan Markle (39) naar Zuid-Afrika, Botswana, Angola en Malawi was met een prijskaartje van 268.000 euro veruit het duurst. Ook een bezoek van de omstreden prins Andrew (60) aan een Noord-Ierse golfclub springt in het oog.

De reis van Harry en Meghan naar het Afrikaanse continent vorig jaar in september kwam uitgebreid aan bod in het nieuws omdat de royals er toen hun rechtszaak tegen verschillende tabloids aankondigden. Tijdens de trip werd ook een documentaire opgenomen, waarin Markle vertelde hoe zwaar ze het leven aan het Britse hof vond. Het prijskaartje van die reis was wel navenant. Er werd in totaal 268.000 euro uitgegeven, onder andere aan vliegtuigtickets en het gebruik van een privéjet. Enkele maanden later zetten Harry en Meghan een stap terug als senior royals.

Volgens bronnen was de trip echter ontzettend belangrijk. “Harry & Meghan hebben meer dan 20 goede doelen onder de aandacht gebracht, waaronder een organisatie die strijdt tegen het gebruik van landmijnen. Die kon eerder ook rekenen op de steun van prinses Diana, de in 1997 overleden moeder van prins Harry”, zeggen bronnen in The Daily Mail. “Die missie heeft de vooropgestelde doelstellingen ruimschoots behaald.

Grote som

Bij het bekendmaken van de uitgaven sprongen ook andere reiskosten in het oog. Zo had het tweedaagse tripje dat prins Charles naar Oman bracht een prijskaartje van 229.000 euro. In januari vloog hij naar het land om zijn steun te betuigen vanwege de dood van sultan Qaboos bin Said. Toch vinden critici dat het om een grote som geld gaat voor zo’n korte reis.

Ook opvallend was de ruim 16.000 euro voor het bezoekje van de in opspraak geraakte prins Andrew aan een golfclub in Noord-Ierland. Dat vond plaats voordat hij gelinkt werd aan het misbruiknetwerk van Jeffrey Epstein. Na z’n desastreuze tv-optreden over z’n vermeende betrokkenheid hierbij heeft de club de royal trouwens ontslagen als sponsor. “Het was nodig dat hij voor die verplaatsing een privéjet nam, want anders kwamen z’n andere opdrachten in het gedrang”, klonk het destijds als verdediging. Het bijwonen van een rugbywedstrijd in Rome door prinses Anne kostte de familie dan weer zo’n 17.500 euro.

