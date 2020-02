Beveiliging van Harry en Meghan zal 24 miljoen euro per jaar kosten zegt Britse politie: “Dit is onwerkbaar” MVO

25 februari 2020

12u23

Bron: Times/Sun/Mirror 1 Roaylty Prins Harry (35) en zijn Meghan (38) hebben een stapje terug gezet uit de monarchie en verblijven nu in Canada. Zo lang ze daar zijn moeten ze echter nog steeds professioneel beveiligd worden. Een onderneming met een prijskaartje van 24 miljoen euro, zo meent Dai Davies, ex-agent van de Britse Metropolitan Police. Een som die geen enkele betrokken partij bovendien wil ophoesten. Davies noemt de beveiliging van het koppel “onwerkbaar”.

Momenteel wordt het koppel beschermd door een combinatie van Canadese politieagenten en Britse leden van Scotland Yard - de Metropolitan Police. “Zoals het nu is, kan het niet verder”, meent Davies. “Ze breken alle regels, of doen tenminste alsof de regels niet op hen van toepassing zijn. De Londense politiedienst was al langer zwaar onderbemand omdat onze politici maar blijven schrappen in het budget. Nu we ook nog personeel achter Harry en Meghan aan moeten sturen, draagt dat alleen maar bij aan de kopzorgen.”

Te veel reisjes

Bovendien zouden de hertog en hertogin van Sussex niet bepaald rekening houden met de onderbemanning. “Ze ondernemen vaak solotripjes tussen de UK en Vancouver. Harry, Meghan en Archie bevinden zich maar al te vaak op drie verschillende locaties, die dan elk even zwaar beveiligd moeten worden. Ze vragen ook expliciet om die beveiliging, maar weigeren om zelf compromissen te sluiten.”

Het gemiddelde salaris van een beveiligingsagent is 127.000 euro per jaar. Experts schatten dat Harry en Meghan er zo’n twaalf nodig zouden hebben, maar dat geldt enkel wanneer ze zich op dezelfde locatie bevinden. In totaal kan het dus om veel meer manschappen gaan. “Ze hebben Scotland Yard gevraagd om enkele berekeningen te maken, en die lopen al snel op tot 24 miljoen euro.”

Miljardairs

Blijkbaar staan Harry en Meghan erop dat die som door de belastingbetaler aangeleverd wordt, gezien Harry’s aangeboren status als royal. Brits Labour-minister Stephen Doughty stelt zich echter vragen. “Ik sta achter hun recht op vrijheid en respecteer hun beslissing om een stap terug te zetten. Maar we moeten ons écht eens bezig gaan houden met de rekening die we binnenkort gepresenteerd krijgen. Zeker wanneer ze beginnen reizen voor persoonlijke of commerciële redenen. Het kan niet te bedoeling zijn dat we die lasten laten dragen door een politiemacht die te weinig personeel heeft. Londen zal eronder lijden, want we hebben hen hard nodig om misdaad te bestrijden. Dáár zou ons belastinggeld naartoe moeten gaan.”

Zelf betalen

Christine Jardine, vertegenwoordiger van de Liberale Democraten, heeft een oplossing in gedachten: “Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de prins en zijn echtgenote zelf bijdragen aan de kosten van hun beveiliging, gezien ze ervoor gekozen hebben om in het buitenland te wonen. Op die manier valt de volledige kost niet op de Britse burgers.”

Voormalig Labour-minister Emma Dent Coad verwoordt het nog scherper: “Dus het is de bedoeling dat wij miljoenen gaan ophoesten om de pleziertripjes te betalen van een koppel dat graag doet alsof ze filantroop zijn? Het zijn allebei multimiljonairs, ze zullen niet verhongeren!”

En inderdaad, Harry en Meghan zijn wel degelijk kapitaalkrachtig genoeg om zelf een stuiver in het zakje te doen. Het paar zal al snel een miljard euro op de rekening hebben staan na de Megxit, berekende Robert Watts, financieel expert bij de Sunday Times.

Ter vergelijking: dat is het driedubbele van het fortuin van de Beckhams. “De eerste tv-deals zijn al binnen”, meent Watts. “De boekendeals zullen niet lang op zich laten wachten. Dat ze hun merknaam, Sussex Royal, niet meer mogen gebruiken zal slechts een klein effect hebben op hun financiën. Dat ze ooit belangrijke royals zijn geweest heeft een grote aantrekkingskracht in Canada en de VS. Geef ze een kleine tien jaar en het zijn miljardairs.”

Smaakloos

Wel meent hij dat het eerste jaar na de Megxit cruciaal wordt. “Dan moeten ze zich profileren. Mensen ervan overtuigen dat ze hun geld waard zijn. Met Harry als royal en Meghan als Hollywood-gezicht zouden ze iets heel bijzonders kunnen opstarten. Binnenkort zullen we weten of ze daarin slagen.”

Daar zit echter niet iedereen op te wachten. Tom Bower, die biograaf is van prins Charles, vindt dat Harry en Meghan de monarchie commercialiseren. “Hoewel ze op dit moment eigenlijk geen status meer hebben - zeker Meghan niet - blijven ze munt slaan uit dat koninklijke geven. Smaakloos is dat.”

Niet alleen de Britten, maar ook de Canadezen zitten met de handen in het haar. Hoewel president Justin Trudeau al snel beloofde dat zijn land de beveiligingskosten zou dekken, zorgde dat al snel voor protest. Ook daar zien de belastingbetalers het niet bepaald zitten. Naar wie de rekening uiteindelijk doorgeschoven zal worden is nog niet duidelijk. Op dit moment zitten de onderhandelingen muurvast.