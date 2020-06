Beveiliging Harry en Meghan kost 8.000 euro per dag SDE

01 juni 2020

08u38

Bron: Sunday Mirror 1 Royalty Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (38) zijn per dag een slordige 8.000 euro kwijt aan beveiligingskosten. Dat hebben bronnen gezegd tegen Sunday Mirror.

Harry en Meghan zouden GDBA hebben ingehuurd om hen te beveiligen. Dat bedrijf wordt geleid door Gavin De Becker, een oud-beveiligingsmedewerker van voormalig president Ronald Reagan. “Harry en Meghan hebben alle vertrouwen in de Beckers’ firma", klinkt het. “Ze worden dan ook hoog aangeprezen. Ze zijn het grootste beveiligingsbedrijf in LA en veruit het meest gerespecteerde. Ze zijn niet goedkoop, maar als je het beste wil, moet je ervoor betalen.”

Ze zijn niet de enige beroemdheden die gebruik maken van de diensten van GDBA. Michael J. Fox noemde het bedrijf al “de geheime dienst voor beroemdheden", maar ook Tom Hanks, Jennifer Lawrence, Madonna, Cher en Barbra Streisand hebben de Becker op de loonlijst staan.

Het is onduidelijk wie de beveiligingsrekening betaalt. Daar is al maanden veel over te doen. Vrienden van het stel zeiden eerder dat Harry en Meghan de beveiliging uit eigen zak zullen betalen.

