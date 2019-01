Beter laat dan nooit: prins Philip zegt eindelijk sorry voor autocrash TDS

27 januari 2019

08u39

Bron: ANP 0 Royalty Beter laat dan nooit, moet je maar denken. De Britse prins Philip (97) heeft eindelijk zijn excuses aangeboden voor het auto-ongeluk dat hij vorige week veroorzaakte. Dat blijkt uit een brief van de prins aan het slachtoffer, Emma Fairweather.

In de brief van 21 januari, vier dagen na het ongeluk, zegt Philip alsnog sorry tegen Emma. “Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, begint hij zijn schrijven. “Ik was erg geschokt na het ongeval, maar ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg”, zegt Philip.

De prins geeft in zijn brief ook aan waarom het precies fout ging. “Het was een heldere zomerdag en de zon stond laag”, begint Philip. “Ik ken het kruispunt goed en weet hoeveel verkeer daar normaal voorbij komt. Normaal gesproken zie ik al het andere verkeer ook gewoon aankomen, maar in dit geval zag ik de auto echt niet.

Persoonlijk

“Ik wens je een voorspoedig herstel na deze stressvolle ervaring”, besluit Philip zijn excuus. In gesprek met de Sunday Mirror over de brief, die 23 januari op de mat binnenkwam, zegt Emma blij te zijn met het (ietwat late) excuus van de prins.

“Ik vond het erg leuk dat hij gewoon afsloot met ‘Philip’, in plaats van zijn formele titel. Ik was blij verrast door dat persoonlijke tintje.”