Betekent corona het einde van regeerperiode Queen Elizabeth? Lorenzo Veppi

11 mei 2020

13u51

Bron: The Sun 0 Royalty Queen Elizabeth blijft voor onbepaalde tijd nog in zelfquarantaine in haar kasteel in Windsor. Volgens The Daily Mail is het de eerste keer dat de Queen zo’n lange tijd haar openbare taken neerlegt in de 68 jaar die ze nu op de troon zit. Meer nog: volgens sommigen zal ze niet terugkeren. Met 94 jaar op de teller behoort Elizabeth tot de risicogroep, en dat werpt nu vragen op voor haar taken als vorstin. Zolang het virus niet bedwongen kan worden, zullen openbare verschijningen onwaarschijnlijk zijn. Hebben we het laatste gezien van de Queen?

Het personeel van Queen Elizabeth maakt zich op om de vorstin binnenshuis te houden tot minstens na de zomer. Nog nooit eerder in haar 68 jaar op de troon was ze zo lang afwezig uit het publieke oog. Sterk tegen haar goesting, want de royal wilt niet op haar lauweren rusten, maar volgt wel alle officiële adviezen voor mensen van haar leeftijdscategorie noodgedwongen op. Haar taken blijft ze, zo goed en kwaad als het kan, uitvoeren. Zo krijgt ze nog elke week updates en beleidspapieren van het parlement in de kenmerkende rode doos toegestuurd. Ook haar onderhoud met premier Boris Johnson gaat gewoon door, maar dan telefonisch.

De voorzorgen die genomen worden zijn enorm streng. Nadat er eerder al medewerkers positief hadden getest, werd er een beperkte ‘bubbel’ rond het royale koppel gecreëerd. Dat vraagt veel van het personeel, die mee in lockdown zit met het gezin. Het hoofd van het huishouden, Tony Johnstone-Burt, onthulde dat hij en de 22 belangrijkste personeelsleden in het kasteel verblijven en geen contact hebben met hun eigen families om de koningin te beschermen tegen het virus. Hij vergeleek het zelfs met mariniers die maanden op zee zitten en van hun familie gescheiden zijn.

Toch is er heel wat bezorgdheid in Buckingham Palace. Medewerkers stellen zich de vraag of de koningin ooit nog haar normale manier van werken zal kunnen hervatten. Openbare aangelegenheden vormen een groot risico voor de gezondheid van Elizabeth én manlief Philip (98), maar vormen wel de hoofdmoot van haar functie. De tuinfeesten van de Queen, staatsbezoeken en banketfeesten: ze zijn allemaal geannuleerd, waardoor haar agenda al tot minstens de herfst volledig leeg is. Zelfs ‘Trooping the Colour’, het grote event waarop ze haar verjaardag viert in juni, werd afgeblazen.

Screen Elizabeth

Journalist en royaltykenner Andrew Morton vreest voor het ergste. “Het is triest, maar ik zie niet hoe de Queen haar gewoonlijke taken weer zal kunnen opnemen. Covid-19 zal niet snel verdwijnen en zal nog maanden tot zelfs jaren bij ons blijven. Het zou veel te risicovol zijn voor Elizabeth om weer mensen te ontmoeten op een regelmatige basis”, zegt hij aan The Sun. “Hoe kan ze ambassadeurs ontmoeten, bezoeken brengen aan initiatieven en belangrijke mensen ontmoeten, zonder in de nabijheid te komen?” Iets dat ook erg hard ingaat tegen de principes van de royal, want ze trekt er graag op uit om onder de mensen te komen. Maar als ze het virus oploopt, zou ze zichzelf en Philip blootstellen aan heel wat gevaar.

Dat de omstandigheden uitzonderlijk zijn, bewees ze nog met Pasen. Zo verspreidde ze voor het eerst in haar regeerperiode een paasboodschap, in videovorm dan nog. Dat was al de tweede keer op korte tijd dat koningin Elizabeth de bevolking toesprak, terwijl ze dat normaal zelden doet. Deels om het volk van het zwaar getroffen Verenigd Koninkrijk een hart onder de riem te steken, maar het zou ook een alternatief kunnen zijn om haar fysieke afwezigheid op te vangen. “Haar speech was geweldig en zorgde voor een samenhorigheidsgevoel in het land”, zegt Morton daarover. “Churchill zou zeggen: dit was haar mooiste uur. Maar vanaf nu zullen we haar misschien alleen nog maar via video’s te zien krijgen.”

Wat nu?

Waar Diana het ijzige laagje van de koninklijke familie haalde, zal dat nu onvermijdelijk weer aangroeien. “We zullen teruggaan naar de dagen waarin royals afstand hielden van mensen, witte handschoenen droegen en niet aangeraakt wilden worden.” Ook Buckingham Palace, dat normaal opgesteld is voor toeristen, blijft voor het eerst in 27 jaar gesloten, en dat lijkt nog een lange tijd zo te blijven.

De kans dat Elizabeth het gevaar gaat trotseren met mondmasker, handschoenen en 1,5 meter afstand lijkt klein. Zal ze haar regeerperiode uitzitten vanachter een camera? Niemand die het weet, maar volgens sommigen is het wel de uitgelezen kans om haar zoon, prins Charles, eindelijk te laten schitteren op de troon. Met zijn 71-jarige leeftijd wacht hij er al heel lang op, en velen denken zelfs dat hij nooit op de troon zal terechtkomen. Zelf is hij misschien ook beschermd, want hij liep het virus al op. Hij kwam er na twee weken in quarantaine zonder kleerscheuren vanaf.