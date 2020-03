Beste vriendin van Meghan Markle verdedigt de hertogin: “Ze is nog altijd dezelfde persoon” MVO

04 maart 2020

20u30

Bron: Daily Mail/Metro UK 0 Royalty Meghan Markle (38) is al lang niet meer de favoriete royal van de Britten, maar haar beste vriendin blijft steevast achter haar staan. Janina Gavankar (39) verdedigde de hertogin van Sussex in een interview met ‘Entertainment Tonight’. “Ze is nog altijd dezelfde Meghan als vroeger”, klinkt het.

Gavankar leerde Meghan zestien jaar geleden kennen. “Sindsdien wonen we niet meer bij elkaar in de buurt”, legt Janina uit. “Maar dat betekent niet dat onze vriendschap toen over was. Die leefde verder via FaceTime. Ook na haar huwelijk met Harry bleef Meghan me regelmatig contacteren.” Op dat huwelijk was Gavankar dan ook aanwezig. “Ze is geen haar veranderd tegenover vroeger. Ze is nog altijd dezelfde persoon. Ik heb niet het gevoel dat er de afgelopen zestien jaar iets veranderd is aan onze relatie.”

“Ik zie haar als één van mijn allerbeste vriendinnen”, gaat ze verder. Janina werd zelfs uitgenodigd om foto’s te nemen van het gezin van Meghan, inclusief baby Archie. Die werden uiteindelijk gebruikt op hun kerstkaart van vorig jaar. “Als ik geen foto’s van de baby zou nemen, zou iemand anders dat wel doen”, lacht Gavankar. “Die kans wilde ik niet laten schieten. Het was ook de perfecte gelegenheid om Meghan nog eens in het echt te zien.”

Megxit

Waarschijnlijk is ze ook blij met de Megxit. In 2018 sprak ze zich al uit over het gebrek aan privacy binnen de koninklijke familie. “Ik weet dat Meghan hoopt op een meer afgeschermd leven. Voorlopig krijgt ze enkel de privacy die Britse media haar willen gunnen, en dat is niet veel... Maar ik hoop op beter, echt waar.”

Prins Harry en Meghan hebben een optrekje in Canada, maar verblijven deze week in de UK om hun laatste officiële taken als royals uit te voeren. Ze zullen onder andere een misviering in Westminster Abbey bijwonen, samen met de Queen. Op 31 maart breekt de dag van de Megxit aan. Op dat moment zal het koppel hun titels laten vallen en zullen ze ook stoppen met het woord ‘royal’ te gebruiken.