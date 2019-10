Beste vriendin Meghan krijgt trouwshow op Netflix MVO

11 oktober 2019

08u00

Royalty Jessica Mulroney, de Canadese styliste én beste vriendin van Meghan Markle, gaat stelletjes helpen hun trouwdag over te doen in het nieuwe Netflix-programma 'I Do, Redo'. Op Instagram laat ze weten al 5 jaar met het idee te hebben rondgelopen, om het nu eindelijk werkelijkheid te zien worden.

Mulroney, die nooit publiekelijk over haar beroemde vriendin wil praten, laat weten: “Kan iemand me even knijpen? Als ik ergens in geloof, dan ga ik er volledig voor. Ik voel me gezegend de wereld een kant van mij te laten zien die inspirerend is. Een kant die echte koppels kan helpen om een vervelend moment uit het verleden te herstellen en een verschil voor hen te maken. Een zijde van de huwelijksindustrie die nog nooit eerder op televisie vertoond is.”

Jessica is inmiddels begonnen met de opnames, maar kijkers moeten tot 2020 wachten op de 10 afleveringen die er gemaakt gaan worden. De Canadese styliste was tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan veelvuldig in beeld omdat haar kinderen onderdeel waren van de plechtigheid als bloemenkinderen.