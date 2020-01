Besluit koning Albert kan grote gevolgen hebben: wat met erfrecht en de titel van prinses? MVO

27 januari 2020

19u27

Bron: ANP 62 Royalty Het besluit van koning Albert II om toe te geven dat Delphine Boël zijn dochter is, kan grote gevolgen hebben. Als kind van de voormalig vorst van België kan zij aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. “Albert II zal Boël in zijn testament opnemen op hetzelfde niveau als zijn andere kinderen”, dat zei Alain Berenboom, advocaat van Albert II, vanavond in een interview met VTM NIEUWS. Maar kan ze ook de titel van prinses claimen?



Boël heeft echter altijd gezegd dat het haar niet om geld of titels te doen is. “Delphine wil erkend worden vanwege haar identiteit, en omwille van de identiteit van haar kinderen”, zei een van haar advocaten. “Ze is niet op zoek naar een plaatsje op de staatsieportretten.” De 51-jarige kunstenares voerde jarenlang strijd om erkend te worden door Albert. De vader van de huidige Belgische koning Filip gaf maandagavond via zijn advocaat toe dat hij Boëls vader is nadat hij de resultaten van DNA-onderzoek onder ogen kreeg.

Geen prinses

“Zelfs als de DNA-test aantoont dat Albert de biologische vader is - en ik zeg niet dat dat zo is - dan wil dat nog niet zeggen dat er meteen sprake is van erkenning van het vaderschap”, zei Alain Berenboom, de advocaat van de koning, daar eerder over. “Een biologische vader is namelijk niet hetzelfde als een wettelijke vader. Als Delphine Boël aan het eind van de rit wél erkend wordt als koningsdochter zal ze de achternaam van Albert II mogen dragen en wordt ze Delphine Van België.” Berenboom zei vanavond in VTM NIEUWS dat de koning zijn dochter Delphine op hetzelfde niveau als zijn andere kinderen zal opnemen in zijn testament.

Dat ze een prinses zou worden, gelooft hij niet. “Ze zal geen prinsessentitel krijgen, maar heeft wel recht op een deel van zijn erfenis - al is dat beslist niet de reden waarom Boël die erkenning zo graag wil. Het is al vaker gezegd: als ze op geld uit was, kon ze beter de enige erfgename van staalmagnaat Jacques Boël gebleven zijn. Hij en zijn familie hebben met 1,7 miljard euro een veel groter vermogen dan Albert II - naar schatting 200 tot 300 miljoen euro.”