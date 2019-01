Beslissend jaar voor kroonprinses Elisabeth: krijgt zij straks 2.500 euro per dag? TDS

Bron: Tv Familie 20 Royalty 2019 is een belangrijk jaar voor kroonprinses Elisabeth, want op 25 oktober zal ze haar 18de verjaardag vieren. En daar komt normaal gezien een zéér royaal geschenk bij kijken: Elisabeth heeft vanaf dan recht op een vast inkomen. Maar om hoeveel geld gaat het precies? En zal Elisabeth die dotatie wel effectief ontvangen vanaf ­oktober? Weekblad Tv familie zocht het uit.

Het zou best kunnen dat koning Filip en koningin Mathilde van de gelegenheid gebruik zullen maken om een duidelijk signaal uit te sturen. “Want alles lijkt erop te wijzen dat Elisabeth die dotatie nog niet zal krijgen zolang ze in Wales studeert”, zegt royalty-expert Thierry Debels in het blad. “De bedragen die Filip, Mathilde en co. jaarlijks krijgen, doen bij veel Belgen de wenkbrauwen fronsen. Dat ook Elisabeth op haar 18de al mee op de kar van de dotaties kan springen, ligt dus gevoelig. Dat krijgen ze niet uitgelegd aan de bevolking, vrees ik. Het zou dus wijs zijn om zo lang mogelijk te wachten met het uitbetalen van die dotatie van de kroonprinses.”

Nóg hoger?

Los daarvan: waar heeft de kroonprinses wettelijk gezien precies recht op vanaf haar 18de verjaardag? Wel, haar dotatie zou meer dan 900.000 euro bedragen. Wat neerkomt op zo’n 2.500 euro per dag. Dat ligt in de lijn van wat haar grootvader ­Albert krijgt. “Het is relatief weinig in vergelijking met de uitgaven die de kroonprinses zal moeten doen”, bevestigde minister van Staat Herman De Croo (Open Vld) al in het verleden.

Maar volgens royalty-expert Thierry Debels is de kans groot dat het bedrag nog een stuk hoger zal liggen. “Tenminste, áls ze die dotatie kunnen verantwoorden”, zegt hij. “Die beslissing wordt genomen door de regering, in samenspraak met de koning. Dat zijn achterkamergesprekken. Veel informatie wordt daar niet over vrijgegeven.’”

Twitsunt

Naast het precieze bedrag van de dotatie die de 18-jarige kroonprinses mogelijk zal krijgen, blijft vooral haar ‘jobomschrijving’ een groot vraagteken. “Je mag haar verantwoordelijkheid en functies niet onderschatten”, weet de royaltywatcher. “Elisabeth is tenslotte kroonprinses. Zij moet leren hoe ze het koningshuis moet vertegenwoordigen. Haar symbolische waarde is zeer groot.” 

De dotatie voor Elisabeth kan trouwens een twistpunt worden binnen het gezin van ­Filip en Mathilde. “Want ­enkel de troonopvolger heeft tegenwoordig nog recht op een dotatie. Broers en zussen krijgen geen cent meer. Nee, ook niet eens ze meerderjarig zijn.”

Op z'n kop

Eén belangrijke regel mag bovendien niet over het hoofd worden gezien: “Wat bijna niemand weet: als de kroonprinses getrouwd is en ze komt te overlijden, dan heeft haar echtgenoot ook recht op een dotatie. Dat staat zwart op wit in artikel 4 van de dotatiewet. Dat geldt trouwens ook voor Albert en Paola. Albert sukkelt de laatste tijd steeds meer met zijn gezondheid. Als hij overlijdt, heeft Paola recht op een jaarlijks inkomen. Eén ding staat vast: als dat laatste ervan komt, staat het land op zijn kop, vrees ik.”

Overdreven?

Trouwens, niet alleen bij ons zijn de dotaties van de royals een nogal explosief gespreksonderwerp. Ook in Nederland is dat zo. Daar gingen alle alarmbellen oorverdovend rinkelen toen uitlekte hoeveel kroonprinses Amalia (15) vanaf haar 18de verjaardag zal krijgen. Op 7 december 2021 zal de oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima zo’n anderhalf miljoen euro per jaar incasseren. Dat is omgerekend ruim 4.000 euro per dag. Belastingvrij én voor de rest van haar leven. Tja, logisch dat mensen dat zwaar overdreven vinden...

De dotaties van 2019 

In totaal wordt voor het koningshuis een budget van 36.614.000 euro voorzien voor 2019. Dat is 206.000 euro meer dan vorig jaar. Van die 36,6 miljoen dient 22.732.000 euro om de officiële activiteiten van de koninklijke familie te bekostigen. De rest dient om de dotaties uit te betalen. Die van prins Laurent is met 15 % verminderd, als straf voor zijn uitschuivers. Volgend jaar krijgt hij normaal gezien opnieuw de volle pot.

Koning Filip: 12.267.000 euro

Koning Albert II: 961.000 euro

Prinses Astrid: 334.000 euro

Prins Laurent: 320.000 euro