Belgisch hof trakteert op nieuwe foto's ter ere van vijfjarig koningschap MVO

18 juli 2018

13u26 2 Royalty Het Belgische Koninklijk Huis heeft vier nieuwe foto's gepubliceerd van koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen. De beelden zijn gemaakt ter gelegenheid van het vijfjarige koningschap van Filip.

Tussen de foto's zit een staatsieportret van de koning in officiële kledij en portretten van Filip en Mathilde en Filip en zijn oudste dochter, de 16-jarige prinses Elisabeth. Ook is er een informelere foto waarop het hele koninklijk gezin hand in hand door de paleistuin loopt.

De laatste foto lijkt enigszins geïnspireerd op de foto van het Nederlandse koninklijk gezin dat in maart al lopend door het Koninklijk Paleis werd gefotografeerd door Erwin Olaf.

De 58-jarige koning Filip zit zaterdag precies vijf jaar op de troon. Hij volgde zijn vader, koning Albert, op.

Zaterdag 21 juli is het precies 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed heeft afgelegd voor de Verenigde Kamers als zevende Koning der Belgen #5jaarKoning #MonarchieBe ©Koninklijk Paleis pic.twitter.com/DULjfM4s4L Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link