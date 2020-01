Bekend Vlaanderen reageert op overwinning van Delphine MVO

27 januari 2020

18u58 0 Royalty Een heuglijke dag voor Delphine Boël: Koning Albert II heeft eindelijk toegegeven dat hij wel degelijk haar biologische vader is. Landgenoten steken haar massaal een hart onder de riem, en ook bekend Vlaanderen reageert op het nieuws.

“En dan nu allemaal in koor: was dat nu zo moeilijk?”, reageert Lieven Scheire, zowel in het Nederlands als in het Frans.

“Koning Albert geeft toe dat hij de vader is van Delphine Boël door per ongeluk haar iPhone te ontgrendelen met zijn gezicht”, grapt Xander De Rycke.

Sven Ornelis komt dan weer met een leuke suggestie: “Koning Albert heeft er een dochter bij! Doopsuiker voor heel het land!”

Bij Rik Torfs is het één en al sarcasme. “Jawadde: “Koning Albert geeft toe dat ’m vader van Delphine Boël is.” Wat een verrassing, wie had dat gedacht.”

