Beatrix wordt 80: “Ze is relaxed, vrolijk en geniet van deze jaren” Erwin Verhoeven

30 januari 2018

15u00 0 Royalty De Nederlandse koningin-moeder Beatrix wordt woensdag 80. “Ze is relaxed, vrolijk en geniet van deze jaren”, zegt haar studiegenoot, cabaretier Paul Van Vliet. De voormalige vorstin schuift nog geregeld aan op maandagochtend bij het agenda-overleg van haar zoon Willem-Alexander in Paleis Noordeinde. Maar ze is in de eerste plaats een geweldige oma.

Het leven heeft haar niet gespaard, Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. De moeilijke oorlogsjaren zijn misschien vergeten — als kind van 2,5 moest ze met haar ouders voor de snel oprukkende Duitsers op de vlucht in een pantserauto van de Nederlandse Bank. Maar de dood van haar man en haar middelste zoon zijn littekens op haar ziel die nauwelijks geheeld zijn. Prins Claus stierf in 2002 aan kanker, omringd door zijn gezin. Prins Friso overleed in de zomer van 2013. Hij raakte nooit meer uit coma, na een ski-ongeval anderhalf jaar eerder. Zijn graf, op het kerkhof van de Stulpkerk in Lage Vuursche, grenst aan het terrein van het kasteel van Beatrix. Ze verzorgt het zelf, weten de inwoners van het dorpje Lage Vuursche, deelgemeente van Baarn. Op momenten dat er geen andere bezoekers op de begraafplaats rondlopen. 's Morgens heel vroeg of na het invallen van de schemering.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN