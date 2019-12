BBC-reporter geeft meer details over hét interview met prins Andrew: “Hij wilde me alles vertellen” SDE

26 december 2019

16u00

Bron: The Guardian 0 Royalty Eind november mocht Emily Maitlis (49), presentatrice van het BBC-programma ‘Newsnight’, de omstreden Britse prins Andrew (59) interviewen over zijn banden met de overleden miljardair Jeffrey Epstein. De beelden gingen de wereld rond. In The Guardian vertelt Emily nu voor het eerst haar kant van het verhaal. “Ik was vooral opgelucht.”

“Mensen hebben me al vaak gevraagd wat ik dacht toen ik daar tegenover de prins zat, en me voorbereidde op de vragen die zouden komen", schrijft Emily Maitlis in een opiniestuk in The Guardian. “Hoe doe je aan small talk? Hoe vind je de juiste toon die je nodig hebt voor het komende uur?” Maar de presentatrice, die zich door middel van een rollenspel voorbereidde op het belangrijke interview met de prins, voelde vooral opluchting. “Ik verwachtte dat het interview elk moment stopgezet zou worden. We waren er al maanden mee bezig, en slechts 48 uur eerder kregen we de finale toestemming. Maar dan nog werd het afgesproken moment een paar uur verlaat, om daarna weer wat vervroegd te worden.”

En dat zorgde voor behoorlijk wat stress. “Mijn grootste angst was dat elk teken van uitstelgedrag, of elke verandering in de planning uiteindelijk zou leiden tot annulering”, bekent Emily. “Dus ik was vooral blij dat we al zover geraakt waren.”

Redelijk

Prins Andrew had schijnbaar geen last van zenuwen, klinkt het. “De prins stelde me op mijn gemak: hij was spraakzaam, ontspannen. Hij liet ons de andere kant van de kamer zien, waar een projector stond: elke donderdagavond werd de zaal omgevormd tot een cinemazaal voor de medewerkers van het paleis.” Ook tijdens de opname van het interview leek Andrew op zijn gemak. “Ik bedacht me hoe redelijk hij klonk. Hij legde uit hoe Jeffrey Epstein nooit zijn vriend was, eerder ‘een vriend van een vriend’. En voor een kort moment beeldde ik me in dat ik alles fout had, dat ik het verhaal compleet fout begrepen had. Maar ik bleef de afgesproken lijn van ondervraging volgen. En dat werkte." Emily vroeg Andrew of hij spijt had van zijn verblijf bij Epstein. “Ja”, antwoordde hij. Had hij dan spijt van die hele vriendschap?

(Lees verder onder de foto)

Stille frustratie

En toen - 16 minuten ver in het interview - veranderde alles voor Emily. “Hij antwoordde: ‘Nog steeds niet.’ En hij begon me te vertellen over alle kansen die Epstein hem gegeven had die ‘eigenlijk erg handig' waren ... Dat was zo’n openhartige mededeling, zo'n duidelijke weigering om het spelletje niet mee te spelen. Het werd een scharniermoment. Dit is een man - een prins - die niet gekomen was om berouw te tonen. Hij was gekomen om het verhaal op zijn manier te vertellen.” Toen de presentatrice dat begreep, werd het gemakkelijker, zegt ze. “Andrew was ontketend. Onstuitbaar. Na zo'n tien jaar stille frustratie, wilde hij me alles vertelde. Hij stopte even met een prins te zijn en vond zijn eigen stem.”

Gevolgen

Dat had serieuze gevolgen. “Hij vertelde dingen die hij niet moest vertellen. Over zijn zweetproblemen en zijn reisje naar Woking. Over zijn kennis van de huizen in Belgravia en de populaire uitgaansplekken in Londen. De rest hoef ik je niet te vertellen. Het interview. De memes. De reviews van Pizza Express. Mijn enige (en onbedoelde) bijdrage aan de jeugdcultuur.”

Na de toegewezen 45 minuten interview, bleef de prins nog steeds charmant én ontspannen. “We eindigden op goede voet. Hij was genereus geweest met zijn tijd. Nu ik erover nadenk, misschien waren wij wel de eersten om te stoppen. En dan stapten we in een zwarte taxi, op weg naar kantoor. Het interview was van ons. Kleine geheugenkaartjes zaten in een oude envelop. Een vreemde mix tussen het digitale en analoge. Onze producer, Jake, drukte de envelop tegen zijn borst. We hadden gezworen om nog 12 uur stilte te bewaren.”