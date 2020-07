Band tussen pasgetrouwde prinses Beatrice en haar grootmoeder, Queen Elizabeth, is “uitzonderlijk goed” SDE

Bron: Hello/People 0 Royalty Vorige week stapte de Britse prinses Beatrice (31) in intieme kring in het huwelijksbootje met Edoardo Mapelli Mozzi (37). De belangrijkste aanwezige die dag was zonder enige twijfel haar grootmoeder, Queen Elizabeth (94). De twee hebben dan ook een “uitzonderlijk goede band", klinkt het in verschillende bladen.

Het huwelijk van prinses Beatrice en haar Edoardo Mapelli Mozzi was geen typisch Brits koninklijk huwelijk. Geen optocht door de straten, geen honderden (beroemde) genodigden, geen live-uitzending op een of andere tv-zender. In plaats daarvan koos de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson voor een eenvoudige ceremonie van zo’n 45 minuten in de All Saint’s Chapel in Windsor, met slechts twintig genodigden.

Hechte band

De voornaamste genodigde was zonder enige twijfel Queen Elizabeth, de grootmoeder van Beatrice. Zij kwam, samen met haar echtgenoot prins Philip, speciaal uit quarantaine om de ceremonie bij te wonen. En het huwelijk werd helemaal op haar wensen afgestemd. “Het draaide allemaal rond het schema van de Queen", zegt een bron aan PEOPLE. “Zij was de belangrijkste gast, en het was dus erg belangrijk dat ze aanwezig zou zijn.” Had het huwelijk iets later plaatsgevonden, was de koningin namelijk al naar jaarlijkse gewoonte afgereisd naar het buitenverblijf in het Schotse Balmoral.

Maar Beatrice wilde absoluut dat Elizabeth aanwezig was. “Ze zijn uitzonderlijk hecht. Beatrice praat regelmatig over haar grootmoeder, en het is duidelijk dat ze een sterke band hebben", vertelt een vriend van de familie aan PEOPLE. Dat valt onder meer af te leiden uit de outfit die de prinses op haar huwelijksdag droeg. De jurk is namelijk eigendom van de Queen, die ze in 1962 op een filmpremière droeg. Eigenlijk had Beatrice een andere bruidsjurk voorzien, maar op het laatste moment veranderde ze van idee. “Ze diende een verzoek in om een jurk van de Queen te lenen", klinkt het. “En dat werd met veel plezier toegestaan. Het was een emotioneel moment voor hen allebei."

Ook bijzonder: Beatrice mocht ook een bijzondere tiara van Elizabeth lenen. De vorstin droeg de tiara - die de welluidende naam ‘Queen Mary Fringe Tiara’ heeft - op haar eigen huwelijk in 1947, en sindsdien heeft enkel Anne, haar dochter, het juweel al mogen dragen. “Ik denk dat dat alles zegt over hun relatie en over hoe close ze zijn", klinkt het. “Niet iedereen krijgt de tiara uitgeleend."

Eerbetoon

Volgens podcast-presentator Roberta Fiorito wilde Beatrice met haar geleende outfit een eerbetoon brengen aan haar grootmoeder - en haar naamgenoot. “Haar volledige naam is Beatrice Elizabeth Mary, en Beatrice droeg de ‘Queen Mary Fringe Tiara’ die ze leende van koningin Elizabeth”, zegt Fiorito. “Ik vind het geweldig hoeveel denkwerk en aandacht voor detail besteed wordt aan wat ze dragen. En dan die drie namen, dat is gewoon perfect.”

In 2017 praatte Beatrice al eens over de goede band met haar grootmoeder. “Ik heb twee rolmodellen", zijn ze toen in het magazine HELLO!. “Mijn moeder en mijn grootmoeder. Het zijn allebei formidabele vrouwen. Ik denk dat het belangrijk is dat je vrouwelijk rolmodellen hebt en ik ben dan ook heel erg blij dat ik toevallig familie ben van deze twee fantastische vrouwen.”

