Badkamer in marmer en meubelen op maat: Koning Filip laat peperdure werken uitvoeren

04 juli 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Royalty Uit een lijst die royaltywatcher Thierry Debels kon inkijken, blijkt dat koning Filip (58) van de zomervakantie zal profiteren om zijn woonst - het kasteel van Laken dus -grondig te laten restaureren. En ook het koninklijk paleis in Brussel, waar Filip zijn bureau heeft, wordt flink onder handen worden genomen. Vooral het interieur is daar blijkbaar aan renovatie toe.

Goedkope brol

Volgens de royaltywatcher van Tv Familie is het niet zo vreemd dat er (nog eens) verbouwingswerken worden uitgevoerd in het kasteel en het paleis. "Logisch eigenlijk", zegt hij in het weekblad. "Dat zijn oude gebouwen. Die moeten bijna voortdurend opgeknapt worden. Je kan die prachtige panden bezwaarlijk laten verloederen, hé. Dat zou zonde zijn. Deze zomer zal het vooral om opfrissingswerken gaan. Maar wat mij opvalt zijn de peperdure materialen die gebruikt worden. Al kan je daar uiteraard over discussiëren. Want voor een koninklijk paleis, waar hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld worden ontvangen, kan je moeilijk met goedkope brol werken."

Sanitair in marmer

"Maar kijk, voor het koninklijk paleis laat Filip nu zelfs z'n meubelen op maat maken", aldus Thierry Debels. "Terwijl het hele land besparingsregels krijgt opgelegd, wordt dáár duidelijk níet bespaard. Ook wordt in het paleis een nieuw bad geïnstalleerd. Niet in budgetvriendelijk en duurzaam acryl. Nee, het wordt een extra lange badkuip in geëmailleerd gietijzer. Een héél dure grap. Om de muren op te frissen werd een speciaal gemengde verf besteld. En wat dacht je van het carraramarmer, afkomstig uit de Apuaanse Alpen, dat voor het sanitair wordt gebruikt? Opnieuw van de allerbeste kwaliteit. Dat wordt dus een schitterende marmeren badkamer."

Wie betaald de factuur?

