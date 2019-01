Baby van prins Harry en Meghan Markle zal koninklijke geschiedenis schrijven bvb

20 januari 2019

17u27

Bron: Daily Mirror 0 Royalty Het eerste kind van de Britse prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle wordt de eerste Anglo-Amerikaanse baby in de koninklijke familie. De hertogin van Sussex heeft het Britse staatsburgerschap aangevraagd, maar men denkt dat dat nog niet goedgekeurd zal zijn voor de geboorte van hun baby.

Volgens insiders deed Meghan, die geboren is in Los Angeles, de aanvraag kort voor haar verloving met Harry, in november 2017. Volgens de Britse krant The Sunday Times werd ze verwittigd dat het papierwerk “enkele jaren” in beslag kon nemen en dat ze ook geen VIP-behandeling zou krijgen.

Eerste Brits-Amerikaanse baby

Wanneer een baby buiten de Verenigde Staten geboren wordt, uit een huwelijk waarvan een van de ouders een Amerikaanse burger is, kan die het Amerikaanse staatsburgerschap verkrijgen.



“Ik ben er helemaal zeker van dat we nog geen Brits-Amerikaanse baby in de koninklijke familie hebben gehad”, aldus Hugo Vickers, een Britse historicus. “Maar Meghan trouwde met een Britse prins, dus de baby zal in alle opzichten Brits zijn. We lijken eigenlijk nooit aandacht te besteden aan de nationaliteit van koninklijke bruiden, we nemen ze gewoon op in de koninklijke familie.”

De hertogin van Sussex zou erop gebrand zijn om de Amerikaanse tradities in het gezin te houden en ervoor te zorgen dat hun kind zich ook volledig bewust wordt van zijn of haar Amerikaanse afkomst. Het is trouwens nog steeds onduidelijk of Meghan haar Amerikaanse nationaliteit zal behouden als ze eenmaal de Britse gekregen heeft.

Geslacht

Meghan is uitgerekend voor april en volgens bronnen zal ze bevallen in een ander ziekenhuis, NHS Frimley Park Hospital in Surrey, dan waar Kate Middleton beviel. Haar drie kinderen werden geboren in de exclusieve privékliniek Lindo Wing in Londen. Volgens een bron bij The Sun wil Meghan niet alles hetzelfde doen als Kate, daarom zal ze waarschijnlijk in een ander ziekenhuis bevallen.

Ook het geslacht van de baby blijft nog steeds een mysterie. Tijdens hun bezoek aan Birkenhead afgelopen week vertelde Meghan dat ook zij nog niet weten of het een jongen of een meisje zal worden: “Het blijft een verrassing, ook voor ons.”

