Assistente Britse Queen over haar ‘gierig’ kantje: “Elke avond dwaalt ze door de gangen op zoek naar brandende lampen” TDS

18 oktober 2019

11u41

Bron: The Telegraph 0 Royalty Afgelopen weekend woonde Queen Elizabeth (93) een christelijke dienst bij in Crathie Kirk, een kleine kerk in Schotland. De Britse koningin was er niet alleen, maar werd vergezeld door Angela Kelly (61), al sinds 1992 haar assistente en persoonlijke styliste. Die brengt eind deze maand haar eerste boek ‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’ uit, waarin ze uitgebreid het dagelijkse leven van de monarch, haar gevoel voor humor én haar legendarische zuinigheid beschrijft.

Het is de allereerste keer dat een medewerker die zo dicht bij Queen Elizabeth staat een inkijk biedt in het dagelijkse leven en de gewoonten van Engelands langst regerende monarch. In ‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’, dat op 29 oktober verschijnt, gaat assistente en styliste Angela Kelly (61) geen onderwerp uit de weg gaat en onthult ze enkele nieuwtjes over haar werkgeefster.

“Ik hou van de koningin en van alles wat met haar te maken heeft”, schrijft Angela, die destijds werd aangeworven als huishoudster bij Buckingham Palace en zich wist op te werken tot de persoonlijke kledingadviseur van Elizabeth. Ze heeft verschillende iconische outfits van de koningin ontworpen en is één van de weinige mensen buiten de koninklijke familie die Elizabeth mag aanraken. De ‘innigheid’ heeft ervoor gezorgd dat ze een stevige band opbouwden. “We zijn twee typische vrouwen. We bespreken kleding, make-up, en sieraden. Ik denk dat ze mijn mening waardeert, maar ze heeft altijd het laatste woord en neemt zelf de uiteindelijke beslissing.”

(lees verder onder de foto)

Plezier maken

Hun relatie blijft vooral professioneel - Kelly moet Elizabeth nog altijd aanspreken als ‘Uwe Majesteit’ - maar de twee maken wel veel plezier samen. “De koningin heeft een vreemd gevoel voor humor en is een geweldige imitator. Ze kan alle accenten doen - inclusief het mijne”, schrijft Kelly, die uit Liverpool komt. Ook de andere stafleden kennen deze bijzondere kant van de koningin. “Ze kan het hele huishouden vermaken met haar perfect accenten, of die nu uit Schotland of uit East End (een wijk in Londen, red.) komen.” Angela zag de Queen ooit tijdens een chique diner zelfs zo hard lachen dat er tranen over haar wangen rolde. “Ja, ze houdt van een goede grap.”

Zuinig kantje

Hoewel ze van humor houdt, heeft Elizabeth de teugels wel in handen. De Queen is één van de rijkste vrouwen van het Verenigd Koninkrijk met een geschat persoonlijk vermogen van 435 miljoen euro, maar toch is ze behoorlijk zuinig. “Ze dwaalt ‘s avonds door de gangen van het paleis op zoek naar lampen die nog branden”, onthult de assistente, die eraan toevoegt dat de koningin niet gelooft in verspilling. “Van papier tot lintjes en elastiekjes. Zelfs de eetresten worden bewaard als traktaties voor haar geliefde corgi’s.”