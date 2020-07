Argentijns magazine beledigt Nederlandse prinses Amalia, hoofdredactrice biedt ‘oprechte excuses’ aan TDS

27 juli 2020

09u43

Bron: ANP 1 Royalty Liliana Castaño, hoofdredactrice van het Argentijnse tijdschrift Caras, heeft haar excuses aangeboden voor beledigende opmerkingen over de Nederlandse prinses Amalia (16). Bij een foto van de prinses en haar moeder koningin Máxima op de voorpagina van het blad stond te lezen dat Amalia trots haar ‘plus size’ toonde. Die opmerking viel in Argentinië niet in goede aarde.

De hoofdredactrice van het blad laat nu weten veel respect te hebben voor de koninklijke familie, al was dat volgens haar niet te zien op de voorkant van het meest recente nummer van Caras. Ze biedt dan ook haar “oprechte excuses” aan en zegt de ontstane ophef als een goed leermoment te beschouwen. “We leven in een tijd dat we stereotypen ontkrachten”, zegt ze. “De media zijn spiegels van de samenleving. En van de veranderingen die er plaatsvinden in de wereld. We leren allemaal, ook de media. We leren de stemmen te horen die onze ogen openen om ons dingen te laten zien, die we op dat moment niet konden zien. Het maakt deel uit van dit leren.”

‘Goede intenties’

De bewuste foto op de voorpagina was gemaakt tijdens een fotosessie in de tuin van het Nederlandse paleis Huis ten Bosch. Argentijnse media vielen over het gebruik van het woord ‘plus-size’. Ook werden andere opmerkingen van Caras bekritiseerd. Zo schreef het blad dat de 16-jarige prinses eerder slachtoffer was van pesten, maar de onvoorwaardelijke steun heeft van haar ouders. Maar volgens de hoofdredactrice van het blad zijn er van “kwaadwillige bedoelingen” geen sprake. “We luisteren naar iedereen en ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die reflectie ons biedt om te leren. Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die zich benadeeld voelde.”

Eerder had adjunct-hoofdredacteur Héctor Maugeri van Caras de keuze voor de tekst verdedigd door te zeggen dat Amalia juist is gekozen als voorbeeld voor andere meisjes die worden gepest, om te laten zien dat ze zich niet hoeven te schamen.

