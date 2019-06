Archie wordt volgende maand gedoopt, maar de belangrijkste royal zal daarbij niet aanwezig zijn TK

18 juni 2019

09u13

Bron: Express UK 0 Royalty Naar goede Britse gewoonte zal Archie, het zoontje van prins Harry en zijn vrouw hertogin Meghan, gedoopt worden en toetreden tot de Anglicaanse kerk. Kensington Palace heeft nu ook bekendgemaakt dat de plechtigheid begin volgende maand zal plaatsvinden, en daar zal helaas een heel belangrijke royal bij ontbreken.

De precieze datum werd niet bekendgemaakt, maar Harry en Meghan hebben wel bevestigd dat Archie ergens begin juli gedoopt zal worden. Dat zal gebeuren in St George’s Chapel op het domein van Windsor Castle, de kapel waar het koppel in het huwelijk trad en Harry ook zelf gedoopt werd in 1984. De plechtigheid zal geleid worden door de Dean of Windsor (het spirituele hoofd van de organisatie achter de kapel) en de aartsbisschop van Canterbury.

De prins doorbreekt daarmee opnieuw een beetje de traditie, want de laatste jaren worden de koninklijke baby’s voornamelijk gedoopt in de Chapel Royal op het terrein van St James’s Palace. Daar werden de kinderen van prins William en Kate - prins George, prinses Charlotte en prins Louis - allemaal ingewijd in de Anglicaanse kerk.

Geen overgrootmoeder

Verder zal de overgrootmoeder van kleine Archie, de Queen, niet aanwezig zijn bij het doopsel. De precieze reden daarvoor is niet helemaal duidelijk - Kensington Palace gaf enkel de volgende uitleg: ‘Hare Majesteit wordt op dat moment verhinderd door andere, eerder vastgelegde activiteiten’. Vermoedelijk gaat het om het tuinfeest dat ze geeft in Edinburgh op 3 juli, ofwel haar bezoek aan Cambridgeshire op 9 juli.

Het is evenwel niet heel uitzonderlijk dat koningin Elizabeth niet aanwezig is op een doopsel. Hoewel ze wel present tekende voor de plechtigheid van prins George en prinses Charlotte, was ze ook niet bij het doopsel van prins Louis vorig jaar. De Queen zal echter wel een klein beetje aanwezig zijn, want ze heeft naar goede gewoonte de typische koninklijke Honiton-doopjurk (een wit kanten kleed) uitgeleend aan Archie. Het gaat intussen wel om een replica, want de originele jurk - besteld door koningin Victoria en gedragen door 62 (!) koningskinderen, waaronder Harry, William en de Queen zelf - is na al die jaren te fragiel geworden om te dragen.

Prins Charles en zijn vrouw Camilla, alsook prins William en Kate Middleton zullen wel aanwezig zijn op het doopsel begin volgende maand.