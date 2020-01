Anderhalf jaar na bevalling: Pippa Middleton showt haar bikinibody Redactie

12 januari 2020

14u00

Bron: TV Familie 0 Royalty De 36-jarige Pippa Middleton, die anderhalf jaar geleden mama werd van zoontje Arthur, toont in het Caribische St. Barths dat ze intussen weer helemaal in topvorm is. De zus van prins Williams echtgenote Kate vierde eindejaar op het tropische eiland, waar de familie van haar man James een exclusief vakantieresort runt. In een knappe witte bikini steelt Pippa met gemak de show. Net zoals ze dat in 2011 deed, in haar witte jurk op het huwelijk van haar zus.

Toen had iedereen het over de strakke poep van Pippa Middleton. En goed nieuws voor haar bewonderaars: Pippa heeft dat fraaie achterwerk nog altijd. Ja, ze doet hoofden draaien op het strand. Mannenhoofden met begerige blikken en hoofden van (min of meer) jaloerse vrouwen.

In Engeland krijgt Pippa’s man James nu pikante opmerkingen te slikken. Over ‘veel actie in de slaapkamer’ die het gevolg van die witte bikini zou zijn geweest. En Pippa ontkent dat niet. Ze wil dan ook haar mooiste droom waarmaken in 2020: vlak voor haar vertrek naar de Caraïben liet ze weten dat ze gauw een tweede kindje wil.