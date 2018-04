Amerikanen smullen van Meghan in trouwjurk SD

19 april 2018

22u23 0 Royalty Welke trouwjurk Meghan Markle (36) op haar grote dag draagt, is nog geheim. Toch kunnen we al smullen van de Amerikaanse actrice in een trouwjurk. In haar laatste seizoen van de advocatenserie 'Suits' stapt Meghans personage Rachel in het huwelijksbootje. USA Network, dat de serie uitzendt, gaf donderdag de eerste beelden van de tv-bruiloft vrij.

De kans is klein dat de jurk die Meghan voor haar tv-huwelijk droeg, lijkt op de jurk die ze op 19 mei draagt als ze met de Britse prins Harry (33) trouwt. Rachel staat namelijk in een mouwloze jurk met vrij blote rug. In de Britse koninklijke familie is het traditie dat bruiden hun armen op z'n minst deels bedekken. Ook is het niet de bedoeling veel huid te laten zien.

Meghan verliet 'Suits' om met Harry te kunnen trouwen. Het zevende seizoen van de serie, Meghans laatste, wordt momenteel uitgezonden in de Verenigde Staten. De bruiloft van haar personage is over twee afleveringen uitgesmeerd, de eerste wordt woensdag uitgezonden in de VS.