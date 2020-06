Amerikaanse minister van Justitie formeel: “Prins Andrew wordt niet uitgeleverd aan VS” TDS

10 juni 2020

12u55

Bron: ANP 0 Royalty Prins Andrew (60) zal niet aan de VS worden uitgeleverd om hem te verhoren in de zaak Epstein. Dat heeft de Amerikaanse minister van Justitie William Barr maandag gezegd in een interview met Fox News. “Het is geen zaak van hem uitleveren”, stelde Barr. “Maar het is wel zaak dat hij wat antwoorden geeft.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het Amerikaanse ministerie heeft zondagavond een officiële claim ingediend dat het de Britse prins mag ondervragen over zijn banden met Epstein, de Amerikaanse zedendelinquent die vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel. Door een zogeheten MLA (Mutual Legal Assistance) in te dienen, worden twee landen verplicht om informatie met elkaar uit te wisselen over rechterlijke en criminele zaken. Omdat Andrew volgens de Amerikanen meermaals geen hulp bood om mee te werken, was die stap volgens het ministerie noodzakelijk.

Geen doelwit

De advocaten van Andrew beklemtoonden maandag in de Britse media dat de zoon van koningin Elisabeth nooit een ‘doelwit’ is geweest van hun criminele onderzoeken naar Epstein en dat slechts “zijn medewerking is gezocht”.

De prins ligt al jaren onder vuur om zijn vriendschap met Epstein. Andrew legde naar aanleiding van alle commotie zijn koninklijke taken neer. De zaak Epstein kreeg de afgelopen twee weken weer relatief veel aandacht door een openhartige Netflix-documentaire waarin vermeende slachtoffers uitgebreid hun verhaal deden.

Meer onfrisse zaken

Prins Andrew heeft overigens een nieuwe draai om zijn oren gekregen van de Britse waakhond, vanwege het gedrag van zijn liefdadigheidsinstellingen. De zogenoemde Prince Andrew Charitable Trust, dat de goede doelen ondersteunde waaraan de tweede zoon van koningin Elizabeth zijn naam had verbonden, moet bijna 400.000 euro aan een bestuurslid betaald geld terugstorten in de eigen kas. De betalingen waren namelijk in strijd met de wet.

Onderzoek van de boeken en de handelwijze van de Prince Andrew Charitable Trust had verschillende misstanden aan het licht gebracht. Bestuursleden van dergelijke instellingen worden geacht onbezoldigd te werken. Via een omweg kreeg één bestuurslid, of trustee, vijf jaar lang wel betaald. “Door de betaling van een trustee via haar dochterondernemingen toe te staan, schond de Prince Andrew Charitable Trust de liefdadigheidswet en door het resulterende belangenconflict uit deze betaling onvoldoende te beheren, toonden de curatoren niet het gedrag dat van hen werd verwacht”, zei Helen Earner, die het onderzoek leidde.

Het bedrag is inmiddels teruggegeven en zal worden verdeeld onder de goede doelen waarvoor het oorspronkelijk ook was bestemd. De Prince Andrew Charitable Trust zal ondertussen worden ontbonden, zo is ook bekendgemaakt. De prins heeft immers zijn koninklijke werkzaamheden eind vorig jaar moeten staken en het ziet er niet naar uit dat hij die weer zal kunnen oppakken.

LEES OOK:

Hoelang kan prins Andrew nog voorkomen dat zijn kop rolt? “Geen enkele paleiswacht kan hem beschermen tegen de waarheid“ (+)

Net sluit zich rond Britse prins Andrew: Amerikaanse Justitie eist ondervraging