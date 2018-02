Alweer modeslippertje voor Maxíma? "Dit is géén koninklijk schoeisel" FT

12 februari 2018

20u03

Bron: ANP & De Telegraaf 1 Royalty En of het gewaagd is. Nadat de Nederlandse koningin Máxima een pak kritiek over zich heen kreeg omdat ze tijdens een staatsbezoek in december slippers aan de voeten droeg, deed ze het vandaag opnieuw, op Sumatra. "Geen koninklijk schoeisel", vinden velen.

Het is ook nooit goed, zou je denken. Gedragen koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen zich té koninklijk, dan zijn ze niet meer van deze wereld. Maar ook als ze zich voordoen als 'gewone' mens - u en ik dus - is het niet goed. Dat bewijzen onze noorderburen.

Het Nederlandse vorstenpaar bezocht in december de Bovenwindse Eilanden, op de Antillen. De koning en koningin wilden met eigen ogen zien hoeveel schade orkaan Irma er had aangericht, maar al snel ging het dus over iets helemaal anders: het schoeisel van Máxima. Die stapte het vliegtuig niet uit op torenhoge naaldhakken, wel op slippers. De kopjes van de aanwezige fotografen gingen al snel naar omlaag. Gevolg: de koningin kreeg een pak kritiek over zich heen, want slippers zijn niet koninklijk, klonk het. Dat was de prijs nochtans wél: liefst 500 euro.

Die storm heeft Máxima duidelijk niets gedaan, want vandaag verscheen ze opnieuw met plat, open schoeisel. Voor een tochtje naar de maïsboeren op Sumatra, Indonesië. Omdat iedereen er met slippers loopt, trok ze ook haar zwarte, lederen exemplaren aan. Het is trouwens niet de eerste keer dat de koningin haar zwarte slippers droeg. Ook in september vorig jaar, tijdens de uitreiking van LOEY Awards (Leading Online Entrepreneur of the Year), koos ze voor de makkelijke schoenen. Zelfs in het gure weer. Voor zover we weten, zagen we bij koningin Mathilde nog geen slippers aan de voeten.