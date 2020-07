Alweer een primeur voor Queen Elizabeth: virtuele voorstelling van nieuwste portret AW

26 juli 2020

00u03

Bron: The Guardian 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth II heeft tijdens de coronacrisis een nieuwe primeur mogen afvinken: haar nieuwste portret werd virtueel aan haar voorgesteld. En al moest ze het indrukwekkende schilderij via videochat keuren, de Queen had nog steeds oog voor de allerkleinste details. Zo merkte ze op dat het theekopje op het schilderij geen thee bevatte.

Miriam Escofet is de kunstenares die het portret maakte. Dat deed ze in opdracht van het Foreign and Commonwealth Office (FCO). Queen Elizabeth zag het reuzegrote resultaat voor de eerste keer vanachter haar computerscherm. “Ze leek er erg blij mee te zijn. Ze glimlachte”, aldus Escofet.



Het portret op een virtuele manier voorstellen is evenwel een anticlimax van het harde werk dat Escofet leverde. Ze werkte maar liefst zeven maanden aan het schilderij en zal nu nog enkele details - zoals de thee in het theekopje - afwerken.