Alles om niet terug naar Dubai te moeten: gevluchte prinses Haya krijgt plots diplomatieke post in Londen TDS

08 september 2019

18u00

Bron: ANP 0 Royalty Koning Abdullah van Jordanië heeft zijn halfzus prinses Haya voorgedragen als plaatsvervangend ambassadeur in Londen. Dat meldt de in Londen gevestigde Arabische krant Al-Quds. In haar nieuwe positie geniet Haya diplomatieke bescherming terwijl ze in afwachting is van behandeling van de rechtszaak die ze bij het High Court heeft aangespannen tegen haar echtgenoot, de emir van Dubai, sjeik Mohammed.

Volgens de krant zou het besluit om prinses Haya aan te stellen zijn genomen nadat een asielaanvraag voor haar en haar twee kinderen zou zijn afgewezen. Met de diplomatieke functie zou ze er zeker van zijn dat ze Engeland niet hoef te verlaten, al kan Londen wel bezwaar maken tegen de voordracht. Haya, dochter van wijlen koning Hoessein van Jordanië, is overigens eerder aangesteld bij de Jordaanse ambassade in het Verenigd Koninkrijk. In de periode 2011-2013 was ze als eerste secretaris belast met culturele zaken.

Gevoelige zaak

Het huwelijksgeschil tussen de prinses, die eerder dit jaar Dubai ontvluchtte, en de emir zorgt voor tal van politieke gevoeligheden. Zowel de Jordaanse koning als de Britse regering willen zich niet de woede op hun hals halen van de steenrijke emir, die tevens premier is van de Verenigde Arabische Emiraten. Zowel Amman als Londen blijft het liefst neutraal, maar beide kunnen ook prinses Haya - een goede vriendin van de Britse koninklijke familie - niet laten bungelen.

De prinses zou volgens berichten in de Britse media een huis hebben in de dure wijk Kensington. Daar zou ze extra worden beveiligd om ontvoering naar Dubai te voorkomen. De rechtszaak, onder meer over de voogdij van de kinderen, komt pas in november voor.