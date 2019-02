Alle details over Meghans babyshower van 380.000 euro: “Ze moet leren een royal te zijn, geen celebrity” DBJ

23 februari 2019

16u22 0 Royalty De Britse tabloids hebben uitgerekend dat de babyshower van Meghan Markle (37) zo’n 330.000 pond heeft gekost, ofwel 380.000 euro. Meghan krijgt daarvoor hopen kritiek, onder meer van de ex-butler van Lady Diana. “Prins William gaat hier niet mee kunnen lachen.”

Meghan Markle is ondertussen zeven maanden zwanger en daarom nodigde ze al haar vriendinnen uit op een babyshower in haar geliefde New York. Het mocht allemaal wat kosten want de hertogin van Sussex boekte het Penthouse in het The Mark hotel in de Upper East Side, volgens veel New Yorkers de chiqueste hotelkamer van de stad. De suite kost 75.000 dollar per nacht.

En zo’n overnachting is niet de enige grote kost. Daily Mail somde de bedragen even op en kwam op een totaal van 330.000 pond, dat is zo’n 380.000 euro. Een opsomming: privévlucht (samen met Amal Clooney) van Londen naar New York - 250.000 dollar, twee nachten in The Mark - 150.000 dollar, vijf nachten in éénpersoonkamer The Mark - 9.982 dollar, twee koninklijke bodyguards - 14.213 dollar, eventbureau JZ - 50.000 dollar, harpconcert van Erin Hill - 625 dollar, diner voor vijf in The Polo bar - 420 dollar, Theekransje in Laduree - 45 dollar, rozen van Lady Fleur - 399 dollar, lunch in Cafe Bolud - 78 dollar, mandarijnboom - 140 dollar en dan kwamen er nog voor enkele honderden euro’s cadeau’s bij.

Kloof tussen Harry en William

Paul Burrell, de voormalige butler van prinses Diana fronst zijn wenkbrauwen. “Ik wil graag de koningin citeren”, zegt hij in The Sun. “Die leeft altijd volgens het motto: ‘Wij zijn geen celebrities, maar royals’. William mengt zich wel met bekende sterren, maar het worden nooit zijn hechte vrienden. Ik denk niet dat prins William hier mee kan lachen.” Volgens Burrell zouden William & Kate en Meghan & Harry ook steeds verder van elkaar groeien. “Voor Kate is dat geen slechte zaak”, aldus Burrell. “Op die manier komt er geen smet op het blazoen van de toekomstige koningin. Tot nog toe kan Kate in haar hele periode als vrouw van William niets verweten worden.”

Het feit dat Harry een ander type vrouw kiest dan William heeft volgens Burrell te maken met hun verschil in leeftijd. “Harry was nog erg jong toen zijn moeder stierf. Hij heeft nooit zo goed als William beseft dat het inlaten van de pers in koninklijke kring geen goede zaak is.”

