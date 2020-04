Albert van Monaco neemt shampooflesjes mee uit hotels Redactie

08 april 2020

06u46

Bron: Story 3 Royalty Als Albert II van Monaco op hotel gaat, neemt hij altijd de shampoo- en andere flesjes mee naar huis. Niet dat er geen wasgerief van het miljardenfortuin van de vorst af kan, maar hij vindt het zonde om de flesjes niet op te gebruiken en zo de afvalberg te vergroten.

“Vandaag weten we dat alles wat we doen een effect heeft op het milieu, hoe klein ook.” Daarom heeft Albert op het Monegaskische paleis een smederij, houtzagerij en schrijnwerkerij ondergebracht, om zaken te laten repareren in plaats van ze te vervangen. De prins is intussen genezen verklaard van zijn besmetting met het coronavirus. Woensdag zwaaide hij met een brede grijns toen hij het paleis voor het eerst sinds zijn diagnose mocht verlaten, op weg naar prinses Charlene en hun tweeling.