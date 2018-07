Albert van Monaco is oververmoeid Mario Danneels

20 juli 2018

15u03 0 Royalty Nadat prinses Astrid (56) dit voorjaar gedwongen rust moest nemen, ligt nu ook prins Albert II van Monaco (60) in de lappenmand.

De vorst annuleerde zijn agenda voor de maand juli omdat hij 'zo vermoeid is dat hij medisch toezicht behoeft', aldus het paleis. Er is verder echter geen reden tot ongerustheid, sust het hof. Prinses Stéphanie, die doorgaans op de achtergrond blijft, springt nu in voor haar broer. Stéphanie zal zijn taken vervullen tot Albert voldoende is uitgerust. Prinses Charlene kan niet invallen: zij vertoeft in haar thuisland Zuid-Afrika.