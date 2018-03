Albert en Paola bezoeken Oostende TDS

14 maart 2018

16u21

Bron: ANP 11 Royalty Het gepensioneerde Belgische vorstenpaar heeft woensdag een bezoek gebracht aan de 'koningin van de badplaatsen', Oostende. Koning Albert en koningin Paola kwamen voor de kunsttentoonstelling Het Vlot, Kunst is (niet) eenzaam. Van de curatoren Jan Fabre en Joanne de Vos kreeg het vorstenpaar een rondleiding.

Zo ging het gezelschap naar de Venetiaanse Gaanderijen, de waterplas voor het Kursaal van het casino van Oostende, het schip de Mercator en de Dominicanenkerk, waar onder meer werken van Michaël Borremans, Luc Tuymans en Michael Fliri te zien zijn. Koningin Paola heeft al jaren een goede band met kunstenaar Jan Fabre, die voor haar in het Koninklijk Paleis in Brussel het plafond van een zaal bekleedde met de kleurige schildjes van anderhalf miljoen kevers.

Na het kunstzinnige uitstapje werd in de Royal North Sea Yacht Club de lunch gebruikt. Vervolgens bezochten Albert en Paola in Oostende het Huis aan Zee. Dat is een laagdrempelig trefpunt voor jongeren, waar het koningspaar met een aantal jongeren sprak.