Albanese kroonprinses Elia trekt volle zalen met sprookjesboek

28 december 2019

Niet elke kroonprinses droomt ervan om op de troon te belanden. De Albanese kroonprinses Elia (36) bijvoorbeeld koos voor een heel ander beroep. Ze schreef namelijk een sprookjesboek over koningin Geraldine, de grootmoeder van haar man kroonprins Leka II. Daarmee trekt ze volle zalen, zowel in Albanië als in het aanverwante buurland Kosovo.

Elia Zaharia is van beroep onder meer actrice. Toen ze in 2016 trouwde met kroonprins Leka II besloot ze om haar passie niet helemaal op te geven. Ze voldoet wel aan haar nieuwe, koninklijke verplichtingen - het koningshuis speelt nog een symbolische rol in Albanië en Kosovo - maar ondertussen blijft Elia optreden. De afgelopen tijd kwam daar nog een bezigheid bij: ze schreef volop aan het kinderboek ‘Trëndafili i bardhë’. Het boek, vol sprookjesachtige verhalen, gaat onder meer over de ‘Witte Roos’, zoals de grootmoeder van Leka genoemd wordt.

Koningin Geraldine werd in 1915 geboren in Hongarije. In april 1938 trouwde ze met Albanië’s eerste en enige koning, Zog I. Op 5 april 1939 werd hun enige kind geboren: kroonprins Leka, de vader van Elia’s echtgenoot. Maar al snel sloeg het noodlot toe. Amper twee dagen na Leka’s geboorte moest het koninklijke gezin Albanië ontvluchten vanwege een invasie door fascistisch Italië. De Italiaanse vorst Vittoria Emanuele III werd prompt tot koning van het bezette Albanië gebombardeerd. Na de Tweede Wereldoorlog was er in het communistisch geworden Albanië geen plek meer voor het koningshuis. Pas in 2002, na de val van het communistisch bewind en enkele maanden voor haar overlijden, kon koningin Geraldine terugkeren naar Tirana.

Kroonprinses Elia was vrijdagavond in de derde stad van Albanië, Elbasan, om haar boek te presenteren en eruit voor te lezen. Een dag eerder was ze samen met echtgenoot Leka net over de grens in de Kosovaarse stad Prizren, waar ze ook een volle zaal trok en aandacht kreeg van de nationale televisie. "Ik ben erg trots op haar", zei kroonprins Leka II vrijdagavond tegen het ANP.