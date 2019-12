Albanese kroonprinses Elia trekt volle zalen met sprookjesboek kv

27 december 2019

22u57

Bron: ANP 0 Royalty De Albanese kroonprinses Elia trekt zowel in Albanië als in het aanverwante buurland Kosovo volle zalen bij de presentatie van haar kinderboek met sprookjesachtige verhalen. Daarin vertelt ze het verhaal van de 'Witte roos', zoals koningin Geraldine, de grootmoeder van haar man kroonprins Leka II, werd genoemd.

Elia Zaharia (36), van beroep onder meer actrice, trouwde in 2016 met de troonpretendent. Ze bleef naast haar nieuwe koninklijke verplichtingen - het koningshuis speelt nog een symbolische rol in Albanië en Kosovo - ook optreden, en werkte de afgelopen tijd aan het kinderboek ‘Trëndafili i bardhë'.

Koningin Geraldine (1915-2002) was de uit Hongarije afkomstige echtgenote van Albanië's eerste en enige koning, Zog I. Ze trouwden in april 1938 en kregen op 5 april 1939 hun enige kind, kroonprins Leka - de vader van de huidige kroonprins.



Twee dagen na de geboorte moest het koninklijk gezin Albanië ontvluchten vanwege een invasie door fascistisch Italië, dat de eigen vorst Vittorio Emanuele III ook tot koning van het bezette Albanië bombardeerde. Na de Tweede Wereldoorlog was er in het communistisch geworden Albanië geen plek meer voor het eigen koningshuis en koningin Geraldine kon pas in 2002, na de val van het communistisch bewind en enkele maanden voor haar overlijden, terugkeren naar Tirana.

Kroonprinses Elia was vanavond in de derde stad van Albanië, Elbasan, om haar boek te presenteren en eruit voor te lezen. Een dag eerder was ze samen met echtgenoot Leka net over de grens in de Kosovaarse stad Prizren, waar ze een volle zaal trok en ook aandacht kreeg van de nationale televisie. "Ik ben erg trots op haar", zei kroonprins Leka II vanavond.