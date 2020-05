Al meer meer dan 300 rusthuisbewoners kregen telefoontje van prinses Elisabeth en haar broers en zus HAA

18 mei 2020

17u45

Bron: Twitter 44 Royalty Verschillende bewoners van rusthuizen in ons land hebben sinds de start van de virusuitbraak een vorstelijk telefoontje gekregen. De vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde bellen het land rond om geïsoleerde bejaarden een hart onder de riem te steken tijdens deze coronacrisis.

In totaal vonden al meer dan 300 gesprekken plaats, meldt het Belgische koningshuis op Twitter. Het bericht werd opgesmukt met foto’s waarop de vier koningskinderen al bellend afgebeeld staan.

Kroonprinses Elisabeth (18), prins Gabriël (16), prins Emmanuel (14) en prinses Eléonore (12) willen met de telefoontjes eenzame rusthuisbewoners opvrolijken. Die moeten het immers al wekenlang zonder bezoek stellen door de coronacrisis.

Het is niet de eerste keer dat de kinderen van Filip en Mathilde de handen uit de mouwen steken in deze crisistijd. Eind vorige week gingen de koningin en haar jongste dochter Eléonore nog zelfgemaakt gebak afgeven in een Brussels daklozencentrum. Eerder gebeurde dat ook al in twee woonzorgcentra.

Telefoongesprekken met bewoners van woonzorgcentra en serviceflats uit het hele land. Sinds het #coronavirus uitbrak, vonden meer dan 300 gesprekken plaats om geïsoleerde ouderen een hart onder de riem te steken. #SamenTegenCorona pic.twitter.com/KajL2hE8YE Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link