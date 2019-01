Al doet ze nog zo haar best: hoe de familie van Meghan Markle eigenhandig haar imago verpest Het maakt Meghan Markle miserabel... TDS

22 januari 2019

11u16 0 Royalty We kiezen zelf wie onze vrienden zijn, wordt wel eens gezegd. Maar dat geldt niet als het op familie aankomt. En dat weet ook Meghan Markle (37), de vrouw van prins Harry. Hoewel zij haar uiterste best doet om het imago van moeilijke royal in de kiem te smoren, verpest haar familie alle pogingen. De halfbroer van ‘Suits’-actrice werd deze week dan ook gearresteerd wegens dronken rijden. Een zoveelste blamage.

De halfbroer van Meghan Markle is gearresteerd. Dat meldt de Britse krant The Mirror en TMZ. Thomas’ rijgedrag viel op, waarna de politie hem aanhield voor een alcoholtest. Daaruit bleek “overduidelijk” dat hij dronken achter het stuur zat. Meghans halfbroer, met wie de hertogin van Sussex geen contact meer heeft, werd door de agenten naar een speciaal onderkomen voor mensen onder invloed gebracht. Zijn auto is in beslag genomen.

Thomas maakt het echter regelmatig te bont. Hij zou een structureel drankprobleem hebben. Hij heeft zich bovendien onmogelijk gemaakt door zijn pogingen om Meghan van het koninklijke huwelijk af te houden. Thomas Markle was dan ook niet uitgenodigd voor het Britse huwelijk van zijn halfzus. De man stapt binnenkort echter ook zelf in het huwelijksbootje en hij hoopt dat Meghan en haar kersverse man ook komen.

Omkoopschandaal bij vader Markle

Ook vader Thomas Sr. is allesbehalve geliefd bij de Britse royals. Eerder kwam al aan het licht dat de vader van Meghan zich flink heeft laten betalen voor een paar ‘spontane’ kiekjes. Het paparazzi-schandaal heeft voor veel stress gezorgd bij zowel het Britse koningshuis als de familie van Meghan in Amerika. Vader Markle zou zo’n 100.000 Britse pond hebben ontvangen voor de foto’s, zo wist de Daily Mail. De vader van Meghan gaf toe de beelden verkocht te hebben. Thomas zei dat hij de afgelopen jaren voortdurend werd lastiggevallen door paparazzi en journalisten, die hem telkens afschilderden als een onverzorgde man en sloddervos. Door het verkopen van de ‘spontane’ kiekjes wou hij zijn imago oppoetsen.

Thomas Markle probeert trouwens dagelijks contact te krijgen met zijn dochter. Hij heeft Meghan op tv gesmeekt om contact op te nemen. Hij hoopt zelfs dat koningin Elizabeth zijn familieproblemen oplost. “Ik zou het op prijs stellen als ze iets kan doen en ik zou toch zeggen dat zij familieproblemen wil oplossen”, zei hij in een exclusief tv-interview bij Good Morning Britain. “Alle families, koninklijk of niet, zijn hetzelfde en ze zouden bij elkaar moeten zijn.”

Moddergevecht met halfzus

Ook met haar halfzus, Samantha Markle, ligt Meghan overhoop. Samantha (53) steunt haar vader immers publiekelijk in zijn verwoede pogingen om het contact te hernieuwen met zijn dochter. “Hij heeft haar steevast privé proberen te bereiken, maar die vrouw denkt dat het cool is om een volledige familie te negeren”, sneerde ze. “Net als haar beste vrienden waar ze al 30 jaar mee omging en haar ex-man die haar heel goed behandelde. Ze heeft ons allemaal ingeruild voor de royals en de Clooneys”.

Tot ontsteltenis van het Britse koningshuis schreef De 52-jarige Samantha ook een onthullend boek. Daarin omschrijft ze Markle als haar “prachtige kleine zus die weleens de eerste prinses of hertogin zou kunnen worden met dubbele achtergrond.” Verder schreef ze dat ‘de waarheid’ haar relatie met de prins in gevaar zou kunnen brengen.

Zorgen om haar neef

Tyler Dooley (25), het neefje van Meghan Markle (37), doet tevens de wenkbrauwen fronsen. Hij is immers te zien in de nieuwe realityshow ‘The Royal World’ op MTV, die vooral platvloers en goedkoop oogt. Tyler, die de zoon is van Meghans halfbroer Thomas, vliegt speciaal voor de reeks over uit de Verenigde Staten, waar hij een zaak heeft die handelt in cannabis. Ook al een bedenkelijke zet in zijn carrière. ‘Royally Grown’, heet zijn bedrijf, en één wietproduct is zelfs naar Meghan genoemd: de ‘Markle Sparkle’.

Tyler is, ondanks zijn bloedband met Meghan, geen ‘royalty’. Zijn rol in de reeks komt er naar alle waarschijnlijkheid gewoon om van het succes van Meghan mee te kunnen snoepen. De familiale band is alleszins niet zo sterk. “Ik heb Meghan waarschijnlijk al drie jaar niet meer gezien”, biecht Tyler op. “Maar ik steun haar wel.”

Wél close met moeder

Gelukkig is er nog Doria Ragland (61), Meghans moeder. Zij woont in Los Angeles en Meghan woont al sinds haar zesde bij haar. Haar ouders gingen toen uit elkaar. De band tussen de twee is bijzonder close. Doria was in tegenstelling tot de anderen aanwezig op de bruiloft. Ze moest zelfs een traantje wegpinken. Meghans moeder is lerares en ze is nu al vastberaden om Meghan te helpen bij de geboorte en opvoeding van haar eerste kindje.