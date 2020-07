Advocaat van slachtoffers Epstein: “Prins Andrew staat op de beveiligingsbeelden” TDS

13 juli 2020

09u17

Bron: ANP 2 Royalty De Britse prins Andrew (60) staat wellicht op beveiligingsbeelden als hij inderdaad regelmatig over de vloer kwam bij multimiljonair Jeffrey Epstein. Dat claimt David Boies, de advocaat van Virginia Giuffre, die de prins De Britse prins Andrew (60) staat wellicht op beveiligingsbeelden als hij inderdaad regelmatig over de vloer kwam bij multimiljonair Jeffrey Epstein. Dat claimt David Boies, de advocaat van Virginia Giuffre, die de prins beschuldigt van seksueel misbruik , in gesprek met de Mail on Sunday.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik twijfel er niet aan dat prins Andrew is gefilmd in kamers en privéruimtes op het terrein van Epstein”, stelt David Boies. “We weten dat er camera’s hingen door het hele herenhuis in New York en ook op andere plaatsen die Epstein beheerde. Er zijn grote hoeveelheden tapes en prins Andrew staat op die banden.”

Giuffre beweert al jaren dat Andrew haar misbruikt heeft. De prins verklaarde in november in het geruchtmakende interview met BBC Newsnight zich absoluut niet te kunnen herinneren de destijds zeventien jaar oude Giuffre ooit te hebben ontmoet. Op de bewuste avond zou hij met dochter prinses Beatrice naar een pizzazaak geweest.

Ondervraging

De Amerikaanse autoriteiten willen graag met Andrew praten over zijn verstandhouding met Epstein en Ghislaine Maxwell, die vorige week werd aangehouden in de VS. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Ze zou meisjes hebben geronseld.

Ook Andrew kende Maxwell goed en werd met haar op verschillende momenten gefotografeerd. Zij deed de twee in de jaren 90 kennismaken. Jeffrey Epstein werd verdacht van kindermisbruik en pleegde vorig jaar op 10 augustus zelfmoord in zijn cel in New York.

Lees ook:

Slachtoffer opgelucht na arrestatie vriendin Epstein: “Prins Andrew mag beginnen panikeren”

Prins Andrew bibbert in zijn schoenen nu rechterhand van Epstein is opgepakt: “Haar getuigenis kan hem redden óf ruïneren”