Advocaat-generaal Hof van Cassatie pleit voor verwerpen cassatieberoep Albert II SPS PVZ

29 november 2019

06u27

Bron: Belga 30 Royalty De advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie heeft vrijdagochtend gepleit om de cassatieberoepen van Albert II in de zaak Delphine Boël te verwerpen. Op een beslissing van het Hof moet Boël, die de zitting zelf bijwoonde, nog wachten tot 13 december.

Het Hof van Cassatie boog zich vandaag over cassatieberoepen die koning Albert II heeft ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. In die twee arresten had het hof van beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan.

Dat de advocaat-generaal nu heeft geadviseerd om de beroepen van Albert II te verwerpen, kan goed nieuws zijn voor Boël. De overwinning is echter geen zekerheid voor de kunstenares, want het Hof moet dat advies niet volgen. Boël wilde na de zitting niet reageren.

In een arrest van 16 mei heeft het Brusselse hof beslist dat het voormalige staatshoofd een DNA-test moest laten afnemen maar dat de resultaten van dat onderzoek niet zouden bekendgemaakt worden voor er een nieuwe zittingsdatum was vastgelegd. De datum van die nieuwe zitting hangt af van de beslissing van het Hof van Cassatie over het cassatieberoep dat tegen de twee eerdere arresten werd ingesteld. Albert II heeft op 28 mei wel al een DNA-test laten afnemen.

Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat de voormalige vorst haar biologische vader is. Jacques Boël had zich niet verzet tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en had een DNA-test ondergaan om aan te tonen dat hij niet de biologische vader was.