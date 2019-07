Actrice Tatum O’Neal haalt keihard uit naar Meghan Markle TDS

11 juli 2019

11u41

Bron: ITV 0 Royalty De Amerikaanse actrice Tatum O’Neal is duidelijk niet te spreken over de manier waarop Meghan Markle en prins Harry omgaan met de media en het Britse volk. In een interview met ‘Good Morning Britain’ zegt de Oscarwinnende actrice dat ze Meghan ‘smakeloos’ vindt, en stelt ze dat de Hertogin van Sussex steeds alle aandacht opeist.

Meghan trok enkele dagen geleden naar het tennistoernooi van Wimbledon om haar vriendin, tennisster Serena Williams, te zien spelen. Britse media meldden dat ze onaangekondigd met twee vriendinnen op de publieke tribune verscheen. Daarbij ontstond wat tumult, omdat de bodyguards van Meghan niet zouden gewild hebben dat er foto’s werden genomen van of met de vrouw van prins Harry. Fotografen werden geweigerd en ook toeschouwers en fans werden niet toegestaan een selfie te maken.

En dat is bij de Amerikaanse actrice Tatum O’Neal, die als jongste persoon ooit een Oscar won, in het verkeerde keelgat geschoten. “Het is zo smakeloos om een bodyguard iemand te laten wegduwen”, zei ze op de bank bij ‘Good Morning Britain’. “Het maakt mij zo kwaad omdat het mij doet terugdenken aan prinses Diana. Zij wou iedereen insluiten en zou nooit iemand hebben afgewezen. Dat had ik ook gehoopt voor Meghan. Ik had gehoopt dat zij de volgende prinses Diana was, maar het lijkt erop dat het allemaal rond haar moet draaien. En dat is verontrustend.”

“Als je zo’n ring krijgt en je spendeert 400.000 dollar aan een renovatie en je vliegt met een privéjet naar New York voor een feestje; dan ben je niet zoals Diana. Dit is iets helemaal anders, en ik weet niet wat het is”. De actrice gaf verder mee dat ze medelijden heeft met prins Harry. “Het spijt mij Harry, want ik heb jou echt graag. Jij bent iemand van het volk. Je bent een royal, geen acteur.”