Actief lid van de koninklijke familie of niet: "Harry en Meghan zullen wel degelijk staatsbeveiliging krijgen"

25 januari 2020

10u51

Bron: People 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) mogen dan het koninklijke leven achter zich willen laten, toch zullen ze net zo goed beveiligd worden als elk ander lid van de koninklijke familie. “Actief of niet.” Dat zegt advocaat Mark Stephens in het magazine People.

Volgens advocaat Mark Stephens zullen Harry en Meghan nog steeds kunnen rekenen op staatsbeveiliging - of ze nu actief lid zijn van de koninklijke familie of niet. “Neem nu de Nederlandse koninklijke familie", haalt Stephens aan. “Een deel van hen werkt - de koning is bijvoorbeeld piloot - maar ze hebben nog steeds diplomatieke immuniteit omdat ze lid zijn van de koninklijke familie. Hetzelfde geldt in het Midden-Oosten - Saoedi-Arabië of Koeweit of de Verenigde Arabische Emiraten. Het is dus perfect normaal. Er zijn geen uitzonderingen voor Harry en Meghan.”

Aangezien Harry op een dag zowel de zoon als de broer van de koning van Engeland zal worden, is beveiliging voor hem en zijn familie cruciaal, vindt Stephens. “Als ze door de Canadese of Britse veiligheidsdiensten worden beschermd, dan hebben ze ook toegang tot de inlichtingendienst die daarbij hoort. Wanneer je een privéfirma in dienst neemt, heb je dat niet, ook al is dat nodig om een effectieve bescherming te kunnen bieden.”

“Dus uiteraard gaan ze die staatsbeveiliging wel krijgen, hoezeer mensen die bezorgd zijn over wie dat gaat betalen, ook klagen. Het wordt nu betaald en dat zal niet veranderen omdat ze een stapje terug doen.” En Stephens heeft ook een vermoeden wie uiteindelijk de rekeningen zal moeten vergoeden: de Britse belastingbetaler. “We betalen voor de veiligheid van voormalige politici, dus is het erg redelijk dat een levenslang lid van de koninklijke familie ook beveiligd wordt. En ik heb het vermoeden dat de Britse overheid het daarmee eens zal zijn.” Het zal een opluchting zijn voor de Canadese bevolking, die onlangs een petitie met maar liefst 80.000 handtekeningen indiende om te vermijden dat zij de rekening zouden moeten betalen.