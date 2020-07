Achterkleindochter laatste Oostenrijkse keizer trouwt met Belgische racepiloot BDB

22 juli 2020

08u41

Bron: Belga/Hello 0 Royalty De Belgische F ormule E-piloot Jérôme d'Ambrosio (34) is in zijn verblijfplaats Monaco in het huwelijksbootje gestapt met Eleonore von Habsburg (26), de achterkleindochter van de laatste Oostenrijkse keizer. De twee leerden elkaar drie jaar geleden kennen op een vlucht van Londen naar Nice.

In Monaco stond slechts een kleine burgerlijke ceremonie op de planning, waarop alleen dichte familieleden van het stel aanwezig waren. De formele viering in de kerk werd uitgesteld wegens de coronapandemie.

Eleonore, die als juwelenontwerpster werkt, en racepiloot Jérôme straalden tijdens de ceremonie. De bruid droeg een korte jurk met blote schouders van ontwerpster Carolina Herrera en diamanten oorbellen. d’Ambrosio droeg een strak marineblauw pak. Na de burgerlijke plechtigheid toostte het kersverse echtpaar op de heuglijke dag tijdens een coronaproof lunch, waarbij de social distancing netjes gerespecteerd werd. Het koppel plant later nog een groot feest, wanneer de maatregelen verder versoepeld worden.

De 26-jarige Eleonore Habsburg is de dochter van Karl Habsburg en Francesca Thyssen-Bornemisza, die uit een vooraanstaande kunstverzamelaarsfamilie komt. Haar overgrootvader is Karel I, die in 1918 afstand moest doen van de troon na de ontbinding van Oostenrijk-Hongarije.