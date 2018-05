Achtergelaten in bos, bijna een spuitje, 805km gependeld naar Canada en nu koninklijke luxe: het sprookje van Meghan Markle's hond MVO

23 mei 2018

15u22 0 Royalty Guy, het hondje van Meghan Markle dat samen met haar zijn intrek heeft genomen in het Britse koninklijk paleis, had een héél andere toekomst kunnen hebben gezien hij in 2015 in het asiel belandde. Slechts dagen voor hij ingeslapen zou worden werd hij gered - en hoe!

De kleine beagle van Meghan leidt vanaf nu een luxeleventje in een - letterlijk? - gouden mandje. Sinds dit weekend maakt hij officieel deel uit van de koninklijke familie. "Het is net een sprookje", zo zegt Alison Preiss van Pet Valu, het dierenasiel waaruit Guy geadopteerd is. "Zijn situatie leek uitzichtloos, hij zat al veel te lang in het asiel en we moesten hem een spuitje geven... Het heeft maar enkele dagen gescheeld. Nu leeft hij in een paleis en krijgt hij hondensnoepjes van de koningin!"

Verre reis

Guy's verhaal begon weinig optimistisch: hij werd moederziel alleen teruggevonden in een bos. Het dier was vuil en ondervoed. Zo kwam hij in het asiel terecht. Zijn opmerkelijke reis begon toen hij vanuit de VS werd overgeplaatst naar Canada. Het personeel van het Amerikaanse asiel kon het niet aanzien om hem af te maken, dus belden ze een organisatie die beagles ter adoptie aanbiedt bij Canadezen.

"Ik zei meteen dat ik hem zou opvangen", zegt Dolores Doherty, verantwoordelijke van het Canadese adoptiecentrum. "Maar ik zeg altijd ja als ik ze zo van de dood kan redden. Ik ben een echte softie op dat gebied."

De manier waarop hij naar de grens werd gebracht was bijzonder. Een netwerk van vrijwilligers transporteerde het dier voor 805 kilometer. Elk reden ze een uur lang met de hond in de auto, om Guy daarna door te geven aan de volgende wagen, tot hij uiteindelijk bij Dolores terecht kwam. "Ik wilde hem meteen een thuis bezorgen", meent ze. "Dus ik nam hem op zijn eerste dag in het land al mee naar een event in Toronto, waar mogelijke baasjes kwamen zoeken naar een viervoeter."

Liefde op het eerste gezicht

Laat Toronto nu net zijn waar Meghan Markle op dat moment verbleef voor de opnames van 'Suits'. Gezien de Amerikaanse actrice haar familie moest achterlaten in haar thuisland, was ze op zoek naar een huisdier om haar gezelschap te houden.

"Meghan was destijds nog niet zo beroemd", herinnert Dolores zich. "Ik had geen idee wie ze was, maar ze was erg enthousiast over Guy. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij was dan ook zo onweerstaanbaar, met zijn trieste ogen. Ze nam hem meteen mee naar huis."

Van de goot naar de top

Sindsdien volgde ze de avonturen van Guy op Instagram. "Fantastisch om te zien hoe hij naast haar door de straten van Toronto liep, of op haar schoot zat in de zetel... Bij een bekende actrice dan nog wel!" Toen het nieuws van de verloving met Harry naar buiten kwam, was Dolores in de wolken. "Zelfs in mijn wildste dromen had ik nooit gedacht dat één van onze honden bij de koninklijke familie zou belanden. Guy is echt vanuit de goot naar de top gegaan!"

In november vorig jaar bevestigde de woordvoerder van prins Harry dat Guy inderdaad zijn intrek had genomen in Buckingham Palace. "Prachtig toch? Ik heb al veel happy endings mogen aanschouwen bij onze adoptiehonden, maar zoiets als dit zullen we nooit meer meemaken!"