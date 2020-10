Aan schandpaal genagelde minnares van Thaise koning voor het eerst weer gezien TDS

Bron: ANP 0 Royalty Sineenat (35), de officiële bijvrouw van de Thaise koning Vajiralongkorn, heeft zaterdag in Bangkok haar comeback gemaakt. Bij een boeddhistische plechtigheid vergezelde ze het koningspaar en de twee dochters van Vajiralongkorn, de prinsessen Bajrakitiyabha en Sirvannavari. Het was de allereerste keer dat ‘Koi’ - zoals ze vaak wordt genoemd - in het openbaar verscheen sinds ze in augustus haar positie en titels terugkreeg.

Koning Vajiralongkorn, die door het leven gaat als Rama X, trouwde vorig jaar in mei, enkele dagen voor zijn kroning, met de huidige koningin Suthida. In de achtergrond stond Sineenat, die bij haar landgenoten toen alleen nog bekend was als een officier in de Koninklijke Lijfwacht. Buitenlandse waarnemers wisten echter al dat zij een van de maîtresses was van de koning. Die promoveerde haar vorige zomer tot ‘noble consort’, oftewel officiële bijvrouw.

Daarmee herstelde hij een eeuwenoud gebruik van Thaise koningen, die naast hun echtgenote soms tientallen bijvrouwen hadden. Voor Sineenat echter volgde in oktober een diepe val. Ze werd door de wispelturige vorst aan de schandpaal genageld, van alle haar titels ontdaan en in de gevangenis gezet wegens ‘ongehoorzaamheid’ en vanwege slecht gedrag tegen koningin Suthida.

Webcam

Dat leek het einde van het verhaal, totdat Vajiralongkorn haar in augustus weer in genade aannam en een van zijn vliegtuigen vanuit Beieren, waar hij al tientallen jaren woont, naar Bangkok liet vliegen om haar op te halen. Bij aankomst in Europa was ze gespot op de webcam van het vliegveld, maar zaterdag was de eerste keer dat ze weer in vol ornaat in gezelschap van koning en koningin verscheen.

Sineenat was overigens niet de enige ‘extra’ vrouw die de koning dit weekend had meegenomen uit Duitsland. Daar heeft hij naar verluidt een harem van zo’n twintig geüniformeerde Thaise dames die hem terzijde staan en een aantal van hen is meegekomen naar Thailand, waar ze zaterdagmorgen in alle vroegte aankwamen en ook aan de ceremonie deelnamen. Het koninklijk gezelschap presenteerde ‘kathin’ - boeddhistische gewaden - aan monniken in de Wat Po-tempel naast het Koninklijk Paleis in Bangkok.

