850 gasten en een dozijn celebs: prinses Eugenie wil haar huwelijk grootser dan dat van Harry en Meghan DBJ

11 oktober 2018

11u00 2 Royalty Vrijdag 12 oktober trouwt prinses Eugenie (28), de dochter van Prins Andrew en negende in lijn voor de Britse troon. Als het van haar afhangt wordt haar huwelijk met de Britse zakenman Jack Brooksbank (31) nog grootser dan dat van Harry en Meghan.

Eigenlijk wilde prinses Eugenie deze zomer al in het huwelijksbootje stappen, maar ze kreeg daarvoor uitdrukkelijk verbod van haar neef Harry. Die vond dat ze moest wachten tot alle feestelijkheden na de trouwdag van Harry en Meghan op 19 mei voorbij waren. Dat is dus inclusief alle officiële uitstappen en bezoeken die daarop volgen.

De latere datum heeft Eugenie echter niet verhinderd haar huwelijk nog grootser te willen aanpakken dan dat van haar neef. Ook zij zal haar jawoord geven in dezelfde St. George’s Chapel op Windsor Castle en voor die ceremonie heeft het paar liefst 850 gasten uitgenodigd. Dat zijn er 250 meer dan bij het huwelijk van Harry en Meghan. Er kunnen trouwens officieel maar 800 gasten de kapel binnen, dus er moeten 50 stoelen worden bijgezet.

Ook na het jawoord wil Eugenie een gelijkwaardige behandeling als Harry en Meghan. Net zoals het trouwpaar in mei wil de jongste dochter van Sarah Ferguson en Prins Andrew een koninklijke rijtoer. Dit tot groot ongenoegen van de Britten. Zij draaien immers op voor de beveiligingskosten van 2,2 miljoen euro. Het politiekorps van het kleine Windsor, dat opdraait voor de beveiligingskosten van twee koninklijke huwelijken in 2018, zou inmiddels bijna blut zijn. De andere kosten van het huwelijk worden gedragen door Prins Andrew en zijn moeder koningin Elisabeth.

Zo ging het er bij het huwelijk van Harry en Meghan aan toe.

Bekende gasten

Ook voor de invitatie van bekendheden lieten Eugenie en haar aanstaande zich gaan. Veel celebs mogen na hun invitatie in mei terugkeren voor een koninklijk huwelijk. Onder de genodigden bevinden zich onder meer David en Victoria Beckham, Robbie Williams met zijn vrouw Ayda en dochter Theodora Rose (5), Cara Delevingne, Kate Moss, Ellie Goulding, James Blunt, Elton John en Oscarwinnaar Eddie Redmayne. De Italiaanse operaster Andrea Bocelli zal in Windsor optreden tijdens de ceremonie. Opvallend is ook dat twee ex-liefjes van Harry, Chelsy Davy en Cressida Bonas, zijn uitgenodigd.

Grote afwezige op het huwelijk is George Clooney en zijn vrouw Amal, die op het huwelijk in mei toch grote sier maakten. De twee lieten verstek gaan, ondanks het feit dat Jack Brooksbank ambassadeur is van Clooney's tequilamerk 'Casamigos'. Brooksbank zit in de alcoholbusiness. Hij is de voormalige eigenaar van een nachtclub in Londen en is nu een handelaar in wijn. Hij nam het drankgedeelte van het huwelijk dan ook volledig op zich. Ik neem de verantwoordelijkheid over de drank heel serieus", zei Brooksbank daar eerder over. "Natuurlijk schenken we Casamigos en ook wie wat anders wil drinken dan tequila, zal het aan niets ontbreken!”

7 jaar

Eugenie en Jack kennen elkaar nu zeven jaar. Hun eerste ontmoeting vond plaats tijdens een skivakantie in Zwitserland, waar haar ouders met vrienden een huis hebben. Aanvankelijk was het voor hen niet eenvoudig om contact te houden, want Eugenie keerde niet terug naar Londen. Ze vertrok naar New York voor een werkervaring. "Ik was 20 en Jack 24, toen we verliefd werden", aldus Eugenie. "We hebben dezelfde passies, interesses en dezelfde drive. Het is geweldig dat we het moment van onze verloving kunnen delen, zodat iedereen hem ook beter leert kennen.”

Ook Prins Andrew heeft louter lovende woorden over voor zijn schoonzoon: "Jack is een geweldige jongen. Eugenie en hij kennen elkaar al een aantal jaren en ik ben heel erg blij voor ze.” Sarah Ferguson, Eugenies moeder, ging nog een stapje verder: "blij te zijn nu ook een zoon te hebben", liet ze optekenen.