7000 euro per trimester: prins William en Kate kiezen school voor prinses Charlotte TDS

27 januari 2019

13u28

Bron: ANP 0 Royalty Prinses Charlotte, de dochter van de Britse prins William en zijn vrouw Kate, gaat na de zomer zeer waarschijnlijk naar dezelfde school als haar oudere broer George. Dat melden bronnen aan de Daily Mail.

George (6) zit op de Thomas’s Battersea-school in zuidwest-Londen. Charlotte, die in mei 4 kaarsjes mag uitblazen, gaat nu nog naar de Willcocks Nursery in Kensington.

De Thomas’s Battersea-school is een exclusieve kostschool waar ouders ongeveer 6000 pond (bijna 7000 euro) per trimester aan schoolgeld moeten betalen. De school is naar eigen zeggen een “drukke, bloeiende en doelgerichte school.” Er wordt lesgegeven aan zo’n 560 jongens en meisjes die er deel kunnen nemen aan naschoolse activiteiten als schermen, filosofie, tuinieren en pottenbakken.