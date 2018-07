4-jarig jongetje begroet prins Harry... door aan zijn baard te trekken TDS

11 juli 2018

20u35

Bron: ANP 1 Royalty De baard van de Britse prins Harry is echt. Dat maakte de hertog van Sussex lachend duidelijk op de tweede en laatste dag van zijn bezoek met zijn vrouw Meghan aan Ierland. Maar niet voordat hij zich aan zijn baard liet trekken.

Het tafereel speelde zich af toen Harry en Meghan in het Croke Park-stadion in Dublin waren, waar ze een demonstratie van Ierse sporten kregen. Een jongetje van vier besloot de koninklijke gasten op een bijzondere manier welkom te heten door Harry bij zijn baard te grijpen. De prins trok een pijnlijke grimas, terwijl Meghan lachend toekeek. "Misschien krijg je zelf ook ooit een baard", gaf Harry het jongetje mee.

Meghan was later zelf ook slachtoffer van een ander grijpgraag jongetje. Hij deed een greep in het haar van de hertogin van Sussex, toen ze even niet keek. Het leverde de driejarige jongen een kleine berisping op van Harry, die zijn vinger waarschuwend opstak.

Harry en Meghan hadden een drukke dag in Dublin. De twee gingen eerder onder meer langs bij president Michael Higgins en zijn vrouw. Ook stonden ze stil bij de Ierse hongersnood die het land trof tussen 1845 en 1850. Dat deden ze door het monument te bezoeken.